Ottima opportunità di risparmiare molto più di quanto si sarebbe mai potuto immaginare disponibile direttamente su Amazon, dove gli utenti si ritrovano ad approfittare di uno sconto molto speciale applicato direttamente sulla seconda generazione di Apple Watch SE, lanciata sul mercato nel corso del 2023.

Il modello che trovate oggi in promozione risulta essere caratterizzato dalla presenza di una diagonale dello schermo di 44 millimetri, quindi la possiamo definire la più grande variante tra quelle disponibili, impreziosita dalla presenza di una connettività che non si limita esclusiva al GPS, ma anche alla connettività Cellular, ovvero permette all’utente di collegarsi alla rete internet sfruttando una eSIM, e non solo lo smartphone eventualmente collegato. La cassa è realizzata in alluminio color argento, con cinturino Sport (ovvero in silicone) di colore blu, nella misurazione S/M.

Apple Watch SE: che sconto su Amazon

La promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione per gli utenti che da tempo volevano acquistare un Apple Watch SE è davvero molto interessante, proprio perché il valore iniziale di 339 euro viene scontato del 29% in modo completamente automatico, sino a scendere ad una spesa finale di soli 239 euro per il suo acquisto finale. L’ordine può essere effettuato al seguente link, con consegna a domicilio in tempi decisamente ridotti.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, e come ormai è prassi da diverso tempo ormai, all’interno della confezione non troverete alcun caricatore da collegare alla presa di corrente, ma solo la basetta magnetica con porta USB-C, oltre naturalmente alla cassa e al cinturino dell’Apple Watch SE di seconda generazione. Il cinturino, come è facilmente intuibile, è intercambiabile con altri modelli originali, oppure optando per uno dei tanti compatibili attualmente in vendita.