Servizi PosteMobile: PostePay Connect si amplia, nuove opportunità per i titolari di carta

PostePay ha deciso di ampliare la serie delle sue offerte di telefonia mobile. In che modo? Rendendo disponibili i piani PosteMobile Connect anche ai titolari di una carta di debito-PostePay collegata a un conto BancoPosta. Questa novità permette di attivare una SIM Poste Mobile con minuti, SMS e Giga. Semplicemente addebitando il costo direttamente sulla carta e sfruttando i vantaggi della funzione Connect. Come ad esempio il cashback mensile in base alla quantità di dati utilizzati.

PosteMobile: attivazione, costi e opzioni aggiuntive

Da tempo, PosteMobile offre pacchetti integrati con le carte prepagate PostePay Evolution, combinando la gestione del conto con l’utilizzo della telefonia mobile. Tra le opzioni attualmente disponibili, troviamo PostePay-Connect 12 mesi, Connect-Back 200 e la versione annuale di quest’ultima. Con queste soluzioni, oltre a poter trasferire la quantità di GB tra SIM PosteMobile grazie al servizio G2G, i clienti possono gestire il rinnovo automatico sulla carta PostePay Evolution. In più, chi sceglie la gamma ConnectBack ottiene un cashback mensile in base al traffico dati non utilizzato.

Per attivare un piano PosteMobile Connect, i nuovi clienti devono richiedere sia la SIM associata all’ operatore che una carta PostePayEvolution con l’opzione-Connect. Chi possiede già una carta prepagata Evolution può attivare l’offerta direttamente. Per i titolari di una carta di debito PostePay semplice, invece, le offerte sono disponibili solo presso gli uffici postali. Mentre chi ha una PostePay Evolution potrà richiederle anche tramite app, con spedizione della scheda telefonica a domicilio.

Tutti i servizi inclusi

Tra i piani disponibili, PostePay Connect 12 mesi offre 20GV al mese con crediti illimitati per chiamate e SMS. Il tutto a un costo di 58€ l’anno. Mentre le promo Connect Back 200 includono 200Gb e credit illimitati, con prezzi a partire da 10€ al mese o 100€ all’anno. È possibile anche attivare l’opzione 5G, al costo di 3€ al mese o 36€ annui, per navigare fino a 2Gbps.

Insomma, grazie a queste soluzioni, PostePay punta a consolidare la propria presenza nel settore delle telecomunicazioni. Offrendo pacchetti sempre più flessibili e integrati con i propri servizi finanziari.