Samsung Galaxy S25 è il nuovo top di gamma dell’azienda sudcoreana, un prodotto che vuole catturare l’attenzione degli utenti focalizzando l’attenzione prima di tutto sull’intelligenza artificiale, ma anche con prestazioni di altissimo livello.

Lo smartphone viene commercializzato proprio in questi giorni con un risparmio notevole sul valore di listino disponibile su Amazon, la sua scheda tecnica parte con un display da 6,2 pollici di diagonale, un classico Dynamic AMOLED 2X che riesce a convincere con prestazioni al top, grazie ad una risoluzione in FullHD+, e la possibilità di raggiungere i 120Hz di refresh rate.

Samsung Galaxy S25: occasione mai vista con il prezzo più basso

Il Samsung Galaxy S25 è a tutti gli effetti lo smartphone del momento, per questo motivo ci stupiamo della decisione di Amazon di abbassare il prezzo di vendita della variante con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, fino ad arrivare a soli 989 euro (11% di sconto contro i 1109 euro previsti di base). A questo punto l’utente potrebbe ricevere altri 200 euro di sconto, semplicemente pagando con Amex ed essendo uno Prime Student, per arrivare ad una spesa finale di 789 euro. Collegatevi qui per l’ordine.

Il terminale ha dimensioni chiaramente inferiori rispetto agli standard attuali, raggiungendo per la precisione 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri, con un peso di 162 grammi, e soprattutto la sua completa resistenza all’acqua o agenti atmosferici. Il processore è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con GPU Adreno 830, affiancato dalla configurazione di cui sopra, ma senza la memoria espandibile tramite microSD.

Grande attenzione rivolta verso il comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori: principale da 50 megapixel, seguito da ultragrandangolare da 12 megapixel, oltre ad uno zoom ottico 3x da 10 megapixel, mentre frontalmente è presente un sensore da 12 megapixel con apertura F2.2.