OpenAI continua a dimostrare il proprio impegno nel settore dell’intelligenza artificiale. Ciò grazie al lancio di o3-mini. Un modello di nuova generazione che promette di rivoluzionare il settore. Tra le principali novità, per la prima volta, anche gli utenti della versione gratuita di ChatGPT potranno beneficiare delle avanzate capacità di tale sistema. Segnando, così, una svolta storica nella democratizzazione dell’AI.

OpenAI: nuovo modello in arrivo

Il o3-mini si distingue per un equilibrio ottimale tra prestazioni e efficienza. Migliorando, così, la qualità delle risposte fornite. Dettaglio che garantisce anche una maggiore accuratezza nelle discipline STEM. Inoltre, secondo OpenAI, il nuovo modello è del 24% più veloce rispetto a o1-mini.Uno degli aspetti più innovativi di o3-mini è la sua capacità di verificare i fatti in modo più rigoroso prima di generare una risposta. Tale approccio riduce gli errori gravi, con una diminuzione del 39%. Evidenziando un chiaro miglioramento nella qualità dell’interazione.

L’accessibilità di o3-mini è uno dei punti di forza della strategia di OpenAI. Gli utenti Plus, Team e Pro possono già usufruire del nuovo modello. OpenAI ha migliorato anche i limiti di utilizzo per gli utenti Plus. Aumentando il numero di messaggi giornalieri da 50 a 150. Gli utenti Pro continueranno a godere dell’accesso illimitato, garantendo un’esperienza senza interruzioni. Mentre per le aziende e le istituzioni educative il rilascio è previsto nelle prossime settimane. La vera rivoluzione sta nella disponibilità del modello anche per gli utenti gratuiti. Quest’ultimi potranno sfruttare la funzione “Reason” per ottenere risposte più accurate e approfondite.

Non meno importante è l’attenzione agli sviluppatori. Il modello è completamente integrato nelle API proprie di OpenAI. Con nuove opzioni per la gestione delle richieste, inclusa la possibilità di selezionare il livello di profondità del ragionamento. Ciò consente di personalizzare le prestazioni in base alle specifiche esigenze applicative. Rendendo il sistema flessibile e adattabile a diversi contesti d’uso.