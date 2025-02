Le tariffe commerciali imposte sulle importazioni di automobili europee stanno portando le case automobilistiche a pensare apposite strategie per poterle evitare. Strategie che puntano certamente a non avere effetti negativi sulle vendite. A tal proposito, l’azienda automobilistica Volkswagen starebbe valutando l’ipotesi di dare il via alla produzione di veicoli dei suoi marchi, come Audi e Porsche, negli Stati Uniti.

Non a caso, l’obiettivo nel costruttore è quello di continuare a produrre veicoli che nel corso degli anni sono riusciti a conquistare gli utenti e che gli hanno consentito di conquistare quote di mercato. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Audi e Porsche: produzione negli Stati Uniti?

Spostare la produzione di veicoli su un mercato differente con l’obiettivo di eludere le tariffe commerciali imposte sulle importazioni di automobili europee. Sulla base di ciò, il Gruppo Volkswagen starebbe valutando lo spostamento della produzione dei suoi marchi premium Audi e Porsche negli Stati Uniti. Non dobbiamo dimenticare che finora entrambi i brand non hanno mai prodotto vetture sul territorio americano.

Una strategia che sicuramente sarà valutata attentamente dal marchio tedesco al fine di non andare incontro a mosse sbagliate. Certo è che l’obiettivo è evitare i dazi doganali che pesano considerevolmente sulle auto importate dall’Europa. Oltre a ciò, è chiaro che una simile decisione consentirebbe anche a Volkswagen di ampliare la propria presenza sul mercato degli Stati Uniti con il vantaggio di diminuire le tempistiche di consegna.

Tra gli stabilimenti che potrebbero essere presi in considerazione c’è quello di Chattanooga, dove vengono prodotti modelli la VW ID.4. Non si esclude che possa essere preso in considerazione anche il nuovo impianto di Scout Motors in costruzione in South Carolina.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla questione così da capire quale sarà la decisione ufficiale che il Gruppo Volkswagen prenderà.