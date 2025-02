Le offerte Amazon sono da sempre le migliori in circolazione, proprio per la loro capacità di mettere a disposizione degli utenti alcune delle occasioni più interessanti ed agguerrite, come nel caso del mouse da gaming di casa Trust, che oggi viene a costare solamente 14 euro.

La variante di cui vi parliamo nell’articolo è la GXT 929 Helox, trattasi di un mouse da gaming completamente wireless, non tanto per la sua capacità di collegarsi tramite il bluetooth, bensì per la presenza in confezione del ricevitore USB da collegare fisicamente alla porta USB-A del proprio dispositivo, in questo modo risulta essere decisamente versatile ed utilizzabile con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android o iOS.

Mouse Trust da gaming in promozione su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo mouse da gaming è davvero irrisoria, dovete sapere infatti che il suo listino sarebbe di 19,99 euro, ma che allo stesso tempo Amazon ha deciso di fare un grande regalo ai singoli consumatori, proponendolo oggi in promozione a soli 14,99 euro, così da riuscire a risparmiare altri 5 euro sul suo acquisto a questo link.

Essendo un mouse da gaming, sulla superficie non potevano mancare i LED RGB programmabili e personalizzabili dall’utente, con regolazione DPI tra 800 e 4800, per il perfetto utilizzo sulla maggior parte delle superfici. La sua batteria, ricaricabile tramite la porta USB-C posta nella parte anteriore, garantisce circa 80 ore di utilizzo, prima di richiedere il collegamento alla presa a muro. All’interno della confezione, a differenza di quanto si potrebbe pensare, è presente un cavo di ricarica USB-C, in questo modo l’utente non sarà costretto ad acquistare accessori di terze parti, se non ovviamente l’alimentatore. Altro plus da non sottovalutare è sicuramente il peso di soli 75 grammi, ottimo anche per il trasporto.