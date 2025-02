Apple sta lavorando alla nuova serie di AirPods con l’ inserimento di un’ altro dispositivo che potrebbe avere a disposizione nuove funzioni. Si tratta dell’ inserimento di telecamere che favorirebbero delle funzioni di ascolto migliori. Questo perché come sempre l’ obiettivo principale degli auricolari Apple è quello di migliorare l’ esperienza di ascolto per gli utenti. Per adesso si hanno solamente delle informazioni poco dettagliate ma probabilmente ci saranno delle ulteriori notizie nei prossimi giorni.

Intanto sappiamo che si tratta di sensori IR a bassa risoluzione che dovrebbero migliorare l’ esperienza sonora. In questo modo si migliora anche la precisione del suono e un ascolto più immersivo all’ interno della nostra sfera sensoriale. Per il momento si tratta di soluzioni che sarebbero molto importanti per quanto riguarda l’ affidabilità del suono perché così facendo si utilizzano sempre più strumenti precisi e molto tecnologici.

Apple, nuovi auricolari AirPods

La tecnologia per migliorare l’ esperienza sonora consiste nell’ inserire dei sensori che monitorano i movimenti dell’ utente. Si potrà anche collegare, per esempio, con Vision Pro inserendo nuove funzioni nell’ insieme. Inoltre verranno inseriti dei sensori per monitorare il movimento delle mani in modo da avere delle opzioni di controllo gestite proprio dal loro movimento. Secondo alcune fonti, le fotocamere IR dovrebbero essere fornite da Foxconn per una realizzazione di circa 10 milioni di auricolari. Per il momento si prevede una data ipotetica di lancio per i nuovi AirPods tra il 2026 e il 2027. Comunque sia c’è tutto il tempo per realizzare dei dispositivi veramente tecnologici.

Bisogna comunque vedere se questi dispositivi avranno delle funzioni utili e che miglioreranno veramente l’ esperienza di ascolto. Per adesso abbiamo solamente delle possibili ipotesi sul prodotto finale per cui non ci resta altro da fare che aspettare la presentazione ufficiale di questi dispositivi insieme alle loro più importanti peculiarità.