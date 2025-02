A quanto pare il mercato dei semiconduttori sta per assistere ad un colpo di scena sotto certi aspetti inatteso, ma allo stesso tempo non incredibilmente sorprendente, sembra infatti che Samsung stia per scalzare Intel in merito alle quote di mercato legate alla vendita di semiconduttori per il 2023.

A riportare questo traguardo è un report stilato da un’azienda che si occupa di analisi finanziarie dal nome Gartner, quest’ultima ha stimato che nel 2023 il mercato di Samsung sia stato più redditizio con una crescita decisamente importante, nello specifico la vendita di prodotti DRAM e NAND flash di Samsung Electronics sembra aver registrato una notevole ripresa lo scorso anno.

Dati in forte crescita

I dati raccolti evidenziano una crescita davvero importante, sembra infatti che l’azienda coreana abbia goduto di ricavi da semiconduttori pari a 66,5 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 62,5% rispetto all’anno precedente.

Secondo l’azienda gran parte del merito è legato ad un binomio di eventi, l’esplosione dell’intelligenza artificiale che ha portato ad un’accelerazione per quanto riguarda il mercato delle memorie ad alte prestazioni abbinato ad un rallentamento del mercato comune, ciò di conseguenza a favorito alcune aziende piuttosto che altre portando Samsung a risalire la classifica verso un primato da lungo tempo assente, un dettaglio per un da non sottovalutare è l’assenza all’interno di questo report dell’azienda con sede in Taiwan TSMC, attualmente la più grande produttrice di semiconduttori su contratto presente sul pianeta, sicuramente quest’ultima avrebbe fatto la differenza se fosse stata inserita all’interno del report.

Senza alcun dubbio, però si tratta di un segnale decisamente positivo per Samsung e un po’ meno per Intel, quest’ultima da diverso tempo sta affrontando alcuni problemi in merito al proprio mercato dopo il flop di alcune generazioni di CPU che hanno deluso le aspettative, perdere anche la fascia legata ai semiconduttori sarebbe un danno a dir poco deleterio.