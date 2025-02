Apple lancia "Confetti": un nuovo strumento per organizzare eventi su iCloud

Gli utenti Apple sono sempre pronti alle novità e questa volta si tratta di un nuovo servizio. L’azienda sta per lanciare “Confetti” e no, non si tratta di un matrimonio. Il colosso americano infatti con questa novità renderà molto più semplici organizzare eventi e gestire inviti con iCloud. Tutto quindi sarà all’insegna della grande intuitività.

Un’evoluzione rispetto all’attuale app Calendario

Usando Calendario, applicazione di Apple ufficiale, il pubblico può già inviare degli inviti e creare e eventi, ma ora tutto sarà più semplice. A svelare l’aggiornamento con questa introduzione è stata un’attenta analisi del codice di iOS 18. Tutto sarà ancor più integrato con l’intero ecosistema dei dispositivi di Cupertino.

Al momento non si sa se Apple lancerà una nuova applicazione o se includerà un’integrazione all’interno delle soluzioni già esistenti.

Integrazione con Messaggi, Mappe e iCloud

Uno degli aspetti più interessanti di Confetti sarebbe la sua integrazione con altre applicazioni Apple. Gli utenti potrebbero:

Gestire inviti direttamente da iMessage , ricevendo e inviando conferme senza dover passare per l’app Calendario;

, ricevendo e inviando conferme senza dover passare per l’app Calendario; Sincronizzare eventi con Mappe , per condividere facilmente luoghi e indirizzi con gli invitati;

, per condividere facilmente luoghi e indirizzi con gli invitati; Accedere al servizio via iCloud.com, permettendo una gestione multi-dispositivo senza bisogno di un’app dedicata.

Inoltre, il servizio sarà legato a GroupKit, una funzionalità introdotta con iOS 18 che consentirebbe di tenere traccia delle risposte agli inviti e di coordinare gruppi di persone in modo più efficiente.

Sarà compatibile con dispositivi non Apple?

Una delle domande ancora senza risposta riguarda la compatibilità con Android e Windows. Apple potrebbe decidere di mantenere Confetti un’esclusiva dell’ecosistema iOS e macOS, oppure estenderlo ad altri utenti attraverso un’interfaccia web.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma le possibilità che offre sono molteplici. Se implementato nel modo giusto, Confetti potrebbe diventare uno strumento essenziale per chi organizza eventi, portando una ventata di innovazione nel mondo della pianificazione digitale.