Google ha annunciato un importante intervento. Si tratta dell’introduzione di un programma di dimissioni volontarie. Quest’ultimo è destinato ai dipendenti della divisione Platforms & Devices. Un settore che include i team di sviluppo di prodotti come Pixel, Android, e numerosi altri dispositivi hardware e software. La decisione non riguarda altre aree dell’azienda. Tale programma riguarda esclusivamente i lavoratori statunitensi. Offre l’opportunità di lasciare l’azienda in modo volontario. Accompagnati da un pacchetto di buonuscita.

Google: ecco come funziona il programma di dimissioni volontarie

L’iniziativa ha avuto inizio dopo un periodo di riorganizzazione. Nello specifico, è partita con la fusione dei team responsabili dei prodotti hardware di Pixel e software Android. Inclusi Android Auto, TV, Wear OS e altri. Tale riorganizzazione ha portato ad una serie di cambiamenti importanti per Google e per i suoi dipendenti. A proposito di quest’ultimi, è stata annunciata una serie di tagli ai posti di lavoro.

Considerando tale contesto, il programma di dimissioni volontarie è stato creato in risposta a una serie di richieste da parte dei dipendenti. Molti dei quali hanno espresso difficoltà nel riadattarsi alla nuova struttura organizzativa. O anche al modello di lavoro ibrido. Inoltre, Google ha evidenziato come offrire tale opzione sia una scelta strategica. Al fine di garantire che chi rimane in azienda sia pienamente impegnato.

Il programma di dimissioni volontarie non prevede licenziamenti diretti. Eppure, la preoccupazione tra i dipendenti rimane alta. Quest’ultima è alimentata da paure circa ulteriori riduzioni del personale nel caso in cui il numero di adesioni volontarie non sia sufficiente. In un periodo in cui l’industria tecnologica affronta un panorama incerto, la strategia di Google riflette un tentativo di ottimizzare i costi. Mantenendo al contempo l’efficienza e la competitività nel mercato. La risposta dei dipendenti a tali misure, però, potrebbe rivelarsi decisiva. Bisognerà dunque attendere per scoprire come si evolverà la situazione per il colosso di Mountain View.