Tutto quel che ti serve sono le promo SUPER di Euronics

San Valentino è alle porte, e come dicevano i Beatles: “All you need is love”. Ma siamo onesti, un forno nuovo o una lavastoviglie super tecnologica non guastano, giusto? Perché non regalarti (o farti regalare) un piccolo aiutante per la cucina? Dopotutto, l’amore passa anche dal cibo e, diciamocelo, chi non sogna di trasformarsi in un pasticcere per un giorno o di dire addio ai piatti sporchi dopo una cena romantica? Euronics ha delle offerte strepitose che ti faranno battere il cuore più veloce di un colibrì!

Le migliori offerte di San Valentino per la tua cucina sono da Euronics

Vuoi una lavastoviglie che ti semplifichi la vita? La Bosch SMH4EVX09E è il top della gamma. Programmi avanzati, lusso e comfort. È perfetta per chi cerca un’esperienza senza compromessi. Il prezzo? Da Euronics solo 899 euro. Non è un piccolo investimento per un grande amore in cucina? Se cerchi qualcosa di più accessibile ma spazioso, la Electrolux EES68510L è l’opzione giusta. Con la sua capacità di 14 coperti, dire addio ai piatti sporchi sarà un gioco da ragazzi, anche dopo una cena numerosa. Grazie alle offerte Euronics, la porti a casa per appena 499 euro con Euronics.

Passiamo ora alla Whirlpool WIO 3O540 PELG. Questa lavastoviglie da incasso, in classe B, è una vera alleata per chi non vuole più passare ore in cucina a lavare piatti. Inoltre, ha funzionalità smart. Il prezzo base da Euronics è 571 euro, ma se vuoi la versione avanzata, la trovi a 999 euro. Non ti piacerebbe avere una lavastoviglie così a portata di mano? E se il tuo cuore batte per i dolci, non puoi perderti il forno De Longhi FLM 6L X. Con il suo design elegante e le sue funzionalità avanzate, ti sentirai un vero pasticcere. Il prezzo? Un irresistibile 199 euro da Euronics. Non è forse il momento giusto per metterti alla prova con una torta al cioccolato? Allora, che ne dici? San Valentino è l’occasione perfetta per nuove compere. Clicca qui per un po’ di sano shopping.