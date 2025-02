Siete alla ricerca di una telecamera da esterno (ma che nessuno vieta di utilizzare anche all’interno) che possa farvi sentire sicuri all’interno della vostra casa? l’Amazon Blink Outdoor può sicuramente fare al caso vostro, ancora meglio con lo sconto che l’azienda americana ha deciso di mettere a disposizione dei consumatori oggi.

Il prodotto risulta essere caratterizzato dalla presenza di due pile stilo AA (incluse in confezione), che permettono l’utilizzo dello stesso anche fino a 2 anni; prendete al solito tale considerazione con le dovute precauzioni, per il semplice motivo che tale valutazione potrebbe variare in relazione a quante volte la stessa viene attivata durante il giorno (più attivazioni significa meno autonomia nel tempo, e viceversa). Il set di cui vi parliamo nell’articolo comprende 2 videocamere, il che permette sin da subito di coprire più aree dell’abitazione, facilitando la vita dei consumatori e rendendo la casa molto più sicura.

Amazon Blink Outdoor: una promozione pazzesca su Amazon

Coloro che sceglieranno di acquistare questo set potranno a tutti gli effetti risparmiare molto denaro rispetto al listino originario, poiché la spesa che si andrà a sostenere corrisponde a soli 71,9 euro, con un risparmio pensate addirittura del 60% rispetto ai 179 euro previsti inizialmente. Le potete ordinare a questo link.

Le funzioni cui gli utenti possono effettivamente fruire quotidianamente sono sostanzialmente sempre le stesse, parliamo della ricezione di notifiche direttamente sullo smartphone, nell’esatto momento in cui la telecamera va a rilevare un movimento specifico, possibilità di ascoltare e parlare con chi si trova all’altro capo del sensore con la funzionalità Live View, oppure la piena compatibilità con Amazon Alexa, per poterle utilizzare anche solo con l’ausilio della propria voce. I dati possono essere salvati localmente con Sync Module 2, oppure sul cloud (abbonamento a pagamento).