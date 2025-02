Al giorno d’oggi, scegliere una promozione ad attivare sul proprio smartphone rappresenta senza alcun dubbio una scelta difficile e soprattutto da ponderare attentamente sia in virtù del prezzo che ovviamente deve venire incontro alle possibilità dell’utente sia in virtù delle caratteristiche che la promozione in questione offre, tra l’altro in Italia gli operatori disponibili sono davvero tanti e questi ultimi offrono cataloghi davvero ricchi di possibilità che a scanso di una vasta scelta, ovviamente rendono quest’ultima decisamente più complicata.

Un operatore che però da sempre rappresenta garanzia di affidabilità e convenienza e senza dubbio Kena Mobile, il provider vestito di giallo infatti da tantissimi anni offre al pubblico promozioni davvero competitive con prezzi decisamente accessibili a tutte le tasche, un punto di forza del provider e la capacità di offrire tantissimi giga di traffico dati a costi decisamente contenuti, dinamica che nella sua nuova promozione da poco disponibile sul sito ufficiale è rimasta invariata dal momento che quest’ultima offre davvero tantissimi giga, scopriamola insieme.

Kena offre anche un mese gratis

Come potete leggere da voi l’offerta in questione a 6,99 € al mese garantisce minuti illimitati con 200 SMS verso tutti e ben 130 GB di traffico dati connettività 4G che aumentano addirittura a 230 se decidete di attivare il servizio di ricarica automatica, ma non è finita qui, se deciderete di dare i consensi commerciali il custodia di attivazione diventerà completamente gratuito e per di più inclusa nella promozione c’è un mese completamente gratuito a costo zero.

Nel caso foste interessati, dunque tutto ciò che dovete fare recarvi sul sito ufficiale del provider telefonico e attivare la promozione direttamente dal sito Internet, i passi da seguire sono molto semplici e la promozione è dedicata a tutti coloro che desiderano effettuare la portabilità da un operatore virtuale, mantenendo il proprio numero, la lista degli operatori supportati è presente nella pagina ufficiale della promozione.