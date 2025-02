X continua a trovarsi in una situazione molto complicata: in una mail inviata ai dipendenti del social questo mese, riportata dal Wall Street Journal, Elon Musk ha delineato un quadro poco rassicurante per l’azienda. Il miliardario ha evidenziato il ruolo cruciale della piattaforma nel plasmare il dibattito pubblico e influenzare eventi di portata nazionale, facendo esplicito riferimento alla recente vittoria elettorale del neo-presidente USA Donald Trump. Tuttavia, ha anche ammesso che “la crescita degli utenti è stagnante, i ricavi restano deludenti e fatichiamo a raggiungere il pareggio di bilancio”.

Le banche cercano di vendere parte del debito

Secondo il Wall Street Journal, le banche che avevano finanziato l’acquisizione di Twitter da parte di Musk nell’aprile 2022 per 44 miliardi di dollari starebbero ora pianificando una vendita coordinata di parte dei 13 miliardi di debito concesso. L’obiettivo sarebbe quello di capitalizzare sulla vittoria di Trump e sulla percezione di un possibile rilancio della piattaforma per attrarre investitori convinti che X possa trarre vantaggio dalla nuova fase politica negli Stati Uniti.

Due anni fa, Musk si diceva fiducioso sul futuro a breve termine di X, prevedendo che la piattaforma avrebbe generato flussi di cassa positivi “entro pochi mesi”. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa: la società deve far fronte a oltre 1 miliardo di dollari di interessi annuali sui prestiti, un peso finanziario che continua a gravare sulle sue prospettive. Anche l’integrazione di Grok, l’intelligenza artificiale sviluppata da Musk, così come gli altri cambiamenti introdotti dopo l’acquisizione, non sembrano aver prodotto l’effetto sperato. Per ora, X resta bloccata in acque stagnanti, e il futuro della piattaforma rimane incerto, aspettiamo di vedere cambiamenti. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili, in questo modo non perderete di vista nemmeno una notizia dello stesso argomento, restando sempre aggiornati in merito alla vicenda di cui vi parliamo nell’articolo.