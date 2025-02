Negli ultimi anni, PosteMobile ha subito importanti trasformazioni. Il loro scopo? Migliorare l’esperienza d’uso dei propri clienti. Dal 24 giugno 2021, le nuove attivazioni utilizzano la rete Vodafone. Garantendo così connessioni in 2G, 4G e 4G+. Il tutto con velocità di navigazione fino a 300Mbps in download e 50Mbps in upload. La rete 3G, invece, non è più disponibile.

Un’altra importante novità riguarda l’introduzione dell’Opzione 5G, attivabile dal 16 giugno 2024. Grazie a tale innovazione, coloro che dispongono di offerte che includono il traffico dati possono navigare fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Il servizio non prevede costi di attivazione e una tariffa di 3€ al mese. Tale opzione permette ai clienti di accedere alla rete Vodafone senza limitazioni. Migliorando notevolmente la qualità della connessione.

Configurazione, assistenza e strumenti digitali per i clienti PosteMobile

In più, già a partire dal 16 giugno 2021, è iniziata la graduale migrazione dei clienti Full MVNO che utilizzavano la rete WindTre verso Vodafone. Una transizione che è avvenuta senza la necessità di sostituire la SIM, rendendo il passaggio più semplice per tutti.

Per navigare su internet con una scheda PosteMobile, è necessario configurare l’APN corretto. Per farlo basta utilizzare “wap.postemobile.it” con il nome di rete PosteMobileWAP. Chi attiva un nuovo numero con questo operatore riceverà un prefisso 371. Numero che potrà variare nelle sue estensioni tra 3711, 3713, 3714, 3715, 3716 e 3717.

Dal 2022, PosteMobile ha introdotto anche la tecnologia VoLTE per alcuni smartphone compatibili. Essa consente di effettuare chiamate con una qualità audio superiore. Ma anche mantenete la connessione dati attiva anche durante le telefonate. Per gestire la propria linea in modo semplice e veloce, sarà possibile utilizzare l’app PostePay, disponibile per dispositivi Android e iOS. Mentre, per ricevere assistenza, è possibile contattare il Servizio Clienti componendo il numero 160 da una SIM-PosteMobile oppure +393711000160 dall’estero o da un altro operatore. Le sue offerte poi sono assolutamente vantaggiose, in quanto garantiscono servizi di qualità a prezzi davvero molto bassi.