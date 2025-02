Netflix ha introdotto nuove funzionalità davvero interessanti. Quest’ultime riguardano, in particolare i dispositivi Apple. Presto, anche gli utenti iOS e iPadOS otterranno il pulsante “Scarica stagione“. La funzione è già disponibile su Android. Ora anche gli utenti Apple potranno scaricare intere stagioni di serie TV con un solo tocco. La nuova opzione è stata integrata direttamente nella pagina di ogni serie. Accanto al tasto “Condividi“.

Netflix annuncia “Scarica stagione” anche su Apple

Fino ad oggi, chi voleva guardare offline una stagione intera doveva scaricare ogni episodio singolarmente. Un processo lungo e macchinoso che spesso scoraggiava gli utenti. Con tale aggiornamento, invece, Netflix elimina la frustrazione e migliora l’esperienza d’uso. Allineando la versione iOS a quella Android.

I contenuti scaricati saranno disponibili nella sezione “Download“. Accessibile sia dall’icona a forma di freccia nella home, sia dall’hub “Il mio Netflix“. Qui viene raccolto tutto ciò che l’utente ha scaricato o salvato per la visione successiva. Tale funzione è particolarmente utile per chi viaggia spesso o per chi vuole guardare le proprie serie preferite senza consumare dati mobili.

Netflix ha annunciato la novità con un post proprio blog. Gli utenti interessati devono aggiornare l’app all’ultima versione disponibile. Recandosi sull’App Store. Se il pulsante non appare immediatamente, potrebbe essere necessario riavviare l’app o attendere qualche ora. Affinché la funzione venga distribuita a tutti gli utenti.

Con tale mossa, Netflix dimostra ancora una volta di ascoltare le esigenze del suo pubblico. Ciò con lo scopo di migliorare continuamente la qualità della sua piattaforma. “Scarica stagione” rappresenta un importante passo per migliorare la comodità d’uso. Grazie a tale aggiornamento, i fan delle maratone potranno godersi i loro show preferiti ovunque. Ciò senza preoccuparsi della connessione internet. Si tratta di un piccolo cambiamento, ma importante. Quest’ultimo agirà attivamente per rendere l’esperienza su Netflix ancora più fluida e intuitiva.