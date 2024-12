Il 2024 sta volgendo al termine ed è tempo di classifiche anche per quanto riguarda il mondo dello streaming. Quest’anno è stato caratterizzato da tantissimi film e serie TV di altissimo livello che hanno appassionati gli spettatori con storie avvincenti.

Grazie al team di JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, è possibile scoprire quali sono stati i contenuti che hanno riscosso maggiore successo. Come sempre in questi casi, la classifica si riferisce al mercato italiano e tiene conto di tutte le piattaforme attive nel nostro paese. Per questo motivo, sarà possibile trovare produzioni Netflix, Prime Video, Disney+ e così via, tutte nella stessa classifica.

Scopriamo quali sono stati i principali film e serie TV che hanno caratterizzato il mondo dello streaming nel corso del 2024

Per quanto riguarda i film, la TOP 10 dei titoli più visti dagli utenti italiani è composta da:

Oppenheimer Dune Povere Creature! Anatomia di una caduta Perfect Days C’è ancora domani Inside Out 2 Civil War Killers of the Flower Moon Beetlejuice – Spiritello porcello

Il biopic “Oppenheimer” mantiene la prima posizione sin dal suo debutto in streaming dopo l’arrivo nelle sale. La pellicola diretta da Chistopher Nolan ha affascinato pubblico e critica mostrando il processo creativo e intellettuale che ha portato alla creazione della prima bomba atomica da parte delle menti più geniali del loro tempo.

Passando alle serie TV, il panorama dello streaming è dominato da questi 10 titoli:

Fallout The Bear True Detective Shōgun Il Problema dei 3 Corpi House of the Dragon The Boys From The Gentlemen Fargo

Stranamente, si resta sempre in tema bombe atomiche con “Fallout“, serie realizzata da Amazon Prime Video e basata sull’omonimo videogioco. La protagonista Lucy è cresciuta in un Vault, un bunker sotterraneo che ha permesso ai suoi abitanti di sfuggire all’apocalisse nucleare. Tuttavia, Lucy sarà costretta ad abbandonare il Vault ed esplorare il mondo esterno con tutte le insidie che nasconde.