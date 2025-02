Oggi c’è un modo “fittizio” che molti di noi conoscono, questo mondo è quello del gaming. Oggi molte persone fanno parte di questo mondo, giocano sui videogiochi, sia da pc che da console. Quindi in questa nuova era si è deciso nell’investire sia sulla produzione di videogiochi che componenti hardware che software per far fronte a questi nuovi videogiochi sempre più realistici e prestazionali. Quindi fortunatamente sembra che tutti i giochi in grado di sopportare AMD FSR 3.1 saranno automaticamente compatibili con FSR 4.0, che ricordiamo è una nuova tecnologia upscaling della società americana, che si baserà su un intelligenza artificiale.

AMD FSR 4.0 finalmente si riuscirà a sopportare anche con i videogiochi compatibili con FSR 3.1.

Questa tecnologia ha avuto spicco, in occasione del CES 2025 ed è compatibile solo che le Radeon RX 9000. A sostenimento di ci, c’è un leaker molto affermato, famoso e rispettato che si occupa prevalentemente di hardware, specificando di schede video, il suono nome noto è Kepler_L2. Come sembra AMD ha già precedentemente realizzato FSR 3.1 solamente per usarlo come una specie di “punto di partenza” per lo sviluppo di FSR 4.0. A quanto emerso ultimamente sembra che nei giochi compatibili con la versione FSR 3.1 non occorre fare nulla. Infatti potrebbe bastare la sostituzione di una DDL. L’informazione diventa molto interessante soprattutto se consideriamo la decisione presa da AMD al CES di posticipare il lancio delle nuove schede. I rappresentanti di AMD hanno dichiarato che volevano più titoli compatibili con FSR 4 ecco perchè è stato posticipato il lancio. I primi test comparativi ufficiali evidenziano uno sviluppo notevole rispetto alla versione 3.1, sia dal punto qualitativo che del boost complessivo al framerate.

Il problema è la perdita del supporto universale, a discapito delle schede precedenti del produttore. FSR (FidelityFX Super Resolution) esiste da tempo, ma non ha veri algoritmi di machine learning come quelli della concorrenza. Questa caratteristica l’ha resa un’alternativa universale a DLSS di Nvidia, ma con prestazioni minori.