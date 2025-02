Microsoft ha rilasciato nuovi aggiornamenti per Windows 10 e Windows11. Tutti mirati a risolvere diverse problematiche, tra cui i malfunzionamenti dell’audio USB. Le patch, catalogate come aggiornamenti non di sicurezza, includono la KB5050081 per Windows 10 e la KB5050094 per Windows 11 24H2. Al momento, le versioni precedenti di Windows11 non hanno ricevuto un aggiornamento. Ma è probabile che ciò avvenga nei prossimi giorni.

Il problema principale affrontato riguarda i dispositivi audio con convertitori digitale-analogico (DAC) basati su USB 1.0. Alcune persone infatti avevano segnalato che questi dispositivi smettevano di funzionare improvvisamente, interrompendo la riproduzione audio. Ma non è tutto. Un altro errore faceva apparire il codice 10 con il messaggio “Impossibile avviare il dispositivo” quando si collegavano determinati hardware audio esterni.

Nuove funzioni per Windows 11 e cambiamenti nella versione 10

Oltre all’audio, sono stati risolti anche problemi legati alle fotocamere USB. Le quali, in alcuni casi, non venivano riconosciute dopo l’update di sicurezza di gennaio. Anche il cursore del mouse ora dovrebbe funzionare correttamente. Poiché in precedenza poteva scomparire o diventare instabile in alcune applicazioni.

Non si tratta solo di correzioni. In quanto Microsoft ha introdotto anche nuove funzionalità. Windows 11, ad esempio, ora beneficia di un miglioramento nelle animazioni della taskbar. Oltre che di una maggiore integrazione tra WindowsStudio Effects e le applicazioni di terze parti. Un’icona dedicata ora appare sulla barra delle applicazioni quando questi effetti sono in uso. In modo da consentire un accesso più immediato alle impostazioni rapide. Anche Esplora File ha ricevuto un aggiornamento. Ora, facendo clic con il tasto destro del mouse su un’area vuota nel riquadro laterale, si può creare una nuova cartella direttamente dal menu contestuale.

Windows 10, invece, ha visto l’introduzione della nuova app Outlook. La quale sostituisce il precedente client di posta con un’interfaccia basata sul web. Tale modifica non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Ma sembra comunque essere un passo deciso da Microsoft verso una maggiore integrazione con i servizi online.

Molte altre innovazioni

Un’altra novità riguarda la possibilità di modificare il fuso orario direttamente dalle impostazioni. Dunque senza necessità di permessi di amministratore. È stato anche risolto un problema con lo Strumento di cattura, che in alcuni casi smetteva di rispondere. In particolare quando si utilizzava la combinazione di tasti Windows+Shift+S.

Insomma, l’aggiornamento porta con sé sia correzioni che nuove funzionalità. Tutto ciò con l’ unico obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso su entrambe le versioni di Windows. Resta da vedere se le modifiche introdotte saranno apprezzate o se emergeranno ulteriori criticità nei prossimi giorni.