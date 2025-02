L’attenzione sul mercato degli smartphone pieghevoli continua a crescere. In questo contesto Samsung sembra pronta a rafforzare il proprio dominio. Secondo le ultime indiscrezioni, il GalaxyZ Fold7 e il Galaxy Z Flip7 non subiranno aumenti di prezzo rispetto ai modelli precedenti.

La notizia, diffusa dal leaker PandaFlashPro, ha rassicurato molti utenti, preoccupati da possibili rincari. Questa stabilità nei prezzi però potrebbe non essere universale. In quanto in alcuni mercati specifici potrebbero verificarsi variazioni dovute a fattori economici o geopolitici.

Samsung amplia la serie: più modelli per un mercato in crescita

Uno degli elementi che potrebbero influenzare i costi dei dispositivi-Samsung è la politica commerciale degli Stati Uniti. Di recente, infatti, il presidente Trump ha annunciato l’intenzione di introdurre nuove tariffe sui chip importati da Taiwan. Dunque, se questa misura venisse applicata, potrebbe avere conseguenze dirette sul prezzo dei telefoni. In particolare sui modelli che utilizzano il processore Snapdragon, prodotto da TSMC. I Flip, invece, non sarebbero direttamente coinvolti da queste possibili tensioni commerciali.

Poiché equipaggiati con chip Exynos fabbricati internamente dall’azienda sudcoreana.

Oltre ai già noti Fold e Flip, Samsung sembra intenzionata anche a diversificare ulteriormente la sua offerta. Secondo le indiscrezioni, due nuovi modelli si aggiungeranno alla lineup. Si tratta di un Flip più economico, il Flip7 FE, e un Fold con tre pannelli, simile al Mate XT Ultimate di Huawei. Questa scelta potrebbe permettere all’azienda di raggiungere un pubblico più ampio. Offrendo alternative sia nel settore premium che in quello più accessibile.

Per chi sta valutando un acquisto, un confronto con i prezzi dei modelli precedenti può essere utile. Il Galaxy Z Fold6 partiva da 2.099€ nella sua versione base da 256GB. Mentre il GalaxyZ Flip6 aveva un prezzo iniziale di 1.279€. Se da un lato la conferma dei prezzi invariati è una buona notizia, dall’altro molti consumatori si aspettavano una graduale riduzione dei costi. Considerando che la tecnologia pieghevole è ormai alla sua settima generazione.