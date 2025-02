Si è acceso un nuovo dibattito tra gli utenti Samsung. Quest’ultimo riguarda il recente annuncio dell’azienda sudcoreana relativo alla rimozione della connettività Bluetooth dalla S Pen del Galaxy S25 Ultra. L’azienda sudcoreana ha giustificato tale scelta sostenendo che la funzione fosse poco utilizzata. La risposta della community, però, sembra raccontare una storia diversa. Infatti, una petizione su Change.org sta raccogliendo firme per convincere il colosso a reintegrare la funzionalità nel prossimo Galaxy S26 Ultra.

Samsung: gli utenti firmano una nuova petizione

La connessione Bluetooth della S Pen rappresentava un valore aggiunto per molti utenti. In particolare, per coloro che sfruttavano le Air Gesture. Inoltre, risultava utile anche per gli utenti che usano la penna come shutter remoto per la fotocamera. L’organizzatore della petizione sta cercando di radunare tutti gli utenti delusi da tale decisione. Ciò allo scopo di convincere Samsung a tornare indietro sui suoi passi.

Dal punto di vista tecnico, la scelta dell’azienda sudcoreana non è priva di logica. Eliminare il Bluetooth dalla S Pen significa ridurre i costi di produzione. Inoltre, semplifica il design interno dello smartphone ed elimina la necessità di un sistema di ricarica dedicato per la penna. Inoltre, secondo Samsung, la scelta non penalizza davvero i suoi utenti. A tal proposito, sembra che meno dell’1% faceva uso delle funzionalità avanzate della S Pen.

Non tutti sono convinti di tale giustificazione. Alcuni utenti sospettano che Samsung stia cercando di spingere i clienti verso altri dispositivi della sua ecosfera. Come i Galaxy Watch che possono anch’essi fungere da shutter per la fotocamera. Ipotesi che ha sollevato ulteriori polemiche da svariati utenti.

È utile sottolineare che le petizioni online raramente portano ad un cambio di rotta da parte delle aziende. Eppure, la reazione della community dimostra che la rimozione del Bluetooth dalla S Pen è una scelta che ha lasciato il segno. Resta da vedere se Samsung considererà tali richieste per il futuro. Oppure se questa sarà l’ennesima battaglia persa contro l’inarrestabile evoluzione del mercato tecnologico.