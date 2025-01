Il Samsung Galaxy S25 Ultra ha fatto il suo debutto. Il dispositivo ha da subito attirato l’attenzione dell’intero mercato. Lo smartphone presenta però un cambiamento che ha sollevato perplessità tra gli utenti. Di cosa si tratta? Una delle caratteristiche che ha sempre contraddistinto i modelli della linea Ultra è la presenza della S Pen avanzata. L’accessorio è fondamentale per sfruttare il potenziale dei dispositivi. Eppure, per il Galaxy S25 Ultra, Samsung ha deciso di non includere una S Pen con Bluetooth nella confezione. Dettaglio che non è passato inosservato.

Samsung: niente S Pen per i nuovi Galaxy S25 Ultra

Tutti i modelli precedenti offrivano tale tecnologia senza alcun costo aggiuntivo. Ora, invece, gli utenti dovranno procedere con un ulteriore acquisto. A tal proposito, Samsung ha giustificato la scelta spiegando che solo una piccola percentuale di utenti sfrutta le funzionalità legate al Bluetooth. Si tratterebbe di solo l’1% di coloro che utilizzano la S Pen. Tale spiegazione, però, non ha convinto tutti. L’assenza del Bluetooth nella S Pen standard è stata vista da molti come un compromesso per contenere i costi di produzione.

Dunque, la S Pen con Bluetooth potrebbe essere disponibile separatamente a un costo di circa 50 euro. Tale versione avanzata del pennino, però, ha generato numerosi dubbi. Le informazioni ufficiali sono contraddittorie. Da un lato, Samsung ha menzionato tale variante in un post sul proprio blog. Dall’altro, le inserzioni su Amazon UK e Italia non chiariscono se si tratti effettivamente di un prodotto dotato di Bluetooth. Il codice modello riportato, EJ-PS938, coincide con quello della S Pen standard inclusa nella confezione. Dettaglio che rafforza i sospetti che tale versione “Bluetooth” possa non esistere realmente.

C’è un ulteriore dettaglio che ha alimentato lo scetticismo. Se si collega la S Pen del Galaxy S24 Ultra ad un nuovo S25 Ultra, le funzionalità Bluetooth continuano a non essere supportate. Tale scenario suggerisce che il problema sia legato al dispositivo Galaxy e non all’accessorio stesso. Al momento non ci sono ulteriori riscontri. È necessario attendere maggiori dichiarazioni da Samsung per scoprire se la S Pen Bluetooth esiste davvero o non.