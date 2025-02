Il lancio mondiale della Huawei Band 10 sembra ormai imminente. Due modelli del nuovo dispositivo sono stati individuati di recente nei registri di certificazione dell’ente malesiano SIRIM. Rispettivamente identificati dai codici NOR-B29 e NOR-B19. La loro classificazione come “watch” elimina ogni dubbio. Si tratta proprio della nuova smartband dell’azienda cinese.

Ulteriori certificazioni sono state rilasciate da SDPPI e TUV SUD. Confermando la resistenza del dispositivo a polvere e immersioni grazie alla certificazione IP68. Ciò significa che la Band 10 sarà adatta sia all’uso quotidiano che a situazioni più estreme. Come ad esempio sessioni di allenamento sotto la pioggia o brevi immersioni.

Huawei Band 10: caratteristiche e funzionalità attese

Se si osservano i tempi di commercializzazione della precedente Huawei Band 9, presentata lo scorso aprile, si può ipotizzare che la nuova versione venga annunciata a breve. Il debutto potrebbe avvenire nel giro di un paio di mesi. Mantenendo così la cadenza annuale che l’ azienda ha adottato per le sue smartband.

Le anticipazioni sulle specifiche suggeriscono che la Huawei Band10 seguirà la filosofia dei modelli precedenti. Offrirà quindi un equilibrio tra prezzo accessibile e funzionalità avanzate. Il display sarà probabilmente un AMOLED da 1,47” con risoluzione 194x368px, protetto da un vetro curvo 2.5D. Per quanto riguarda il software, si prevede la presenza di HarmonyOS 4.0, con supporto al Bluetooth 5.3. Invece, in alcuni mercati, è prevista anche alla tecnologia NFC per i pagamenti contactless.

Le funzioni di monitoraggio della salute saranno un punto di forza. La smartband dovrebbe includere il rilevamento della frequenza cardiaca. Oltre che la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il conteggio dei passi e l’analisi del sonno. Saranno disponibili oltre 100 modalità sportive. Assolutamente ideali per gli appassionati di fitness.

L’autonomia si preannuncia eccellente. Infatti la batteria da 200mAh dovrebbe garantire fino a 14 giorni di utilizzo con una sola ricarica. In più, il dispositivo sarà realizzato in policarbonato con cinturini in silicone e offrirà una resistenza fino a 5 ATM. Dunque assolutamente adatto anche per il nuoto. Insomma, con tutte queste caratteristiche, Huawei punta a consolidare la sua presenza nel settore degli indossabili. Offrendo un’alternativa economica ma completa per chi cerca uno smartwatch affidabile e versatile.