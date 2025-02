La casa automobilistica FIAT è certamente nota a tutti grazie ai numerosi modelli che nel corso degli anni ha portato sul mercato. Stiamo sicuramente parlando di una realtà che, grazie al successo che è riuscita ad ottenere, si è affermata come punto di riferimento per tantissimi utenti. Sorprendere tutti i suoi appassionati è senza dubbio tra i suoi obiettivi e per farlo non si esclude che stia pensando di portare su strada FIAT Grande Panda 4×4.

Non a caso, infatti, alcuni giorni fa il responsabile per l’Europa di Fiat e Abarth, ha fatto riferimento ad una possibilità che il brand possa decidere di realizzare tale progetto. Successivamente, è arrivata un’ulteriore conferma da parte del CEO del marchio. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi finora.

FIAT: al lavoro su una Grande Panda 4X4?

Sorprendere gli appassionati con il lancio di un nuovo modello è sempre tra i principali obiettivi delle diverse case automobilistiche. Ecco perché adesso il marchio del gruppo Stellantis starebbe valutando di portare sul mercato una Grande Panda 4×4. Una decisione che, se in futuro venisse confermata, non potrebbe fare altro che rendere felici molti appassionati di FIAT.

Un progetto non ancora annunciato ufficialmente ma di cui il CEO ha voluto comunque parlare in occasione della premiazione del Car of the Year 2025. Il numero uno dell’azienda avrebbe infatti dichiarato di essere alla ricerca di una soluzione anche se non se il dubbio sembrerebbe riguardare il progetto, ovvero se dedicarsi ad un’ICE 4×4 o una EV 4×4.

Quel che è certo, al momento, è che il marchio sta valutando le soluzioni, come e quando, ma ha certamente capito il punto e vorremmo fare qualcosa al più presto. Non ci resta dunque che attendere novità ufficiali da parte della casa automobilistica FIAT.