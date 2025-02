Boom Supersonic supera il muro del suono: si va verso l’aviazione del futuro

Boom Supersonic raggiunge un traguardo a dir poco sorprendente nell’aviazione. Il suo prototipo, l’XB-1, ha superato il muro del suono. L’aereo ha raggiunto Mach 1.1, circa 1.358 km/h. Un momento storico che segna la fine di un percorso di test intensivi che finalmente hanno portato a tale risultato. Questo volo ha avuto luogo nel Bell X-1 Supersonic Corridor in California, un’area simbolica per la storia dell’aviazione supersonica. L’XB-1 ha volato per circa 34 minuti, superando tre volte la velocità del suono. Non è solo una questione di velocità. Si tratta di una nuova visione per il trasporto aereo.

L’obiettivo di Boom non si ferma qui. Con l’aviazione del futuro in mente, l’azienda mira a costruire l’Overture. Si tratta ora di creare un aereo di linea supersonico che potrà trasportare fino a 64 passeggeri. Questo volerà a Mach 1.7, molto più veloce di qualsiasi jet commerciale ora esistente. L’idea è quella di riprendere l’eredità del Concorde, ma con un occhio attento alla sostenibilità e all’efficienza. L’aviazione del futuro, infatti, non deve solo volare più veloce, ma anche essere più green.

Il futuro dell’aviazione verso il 2030

Il volo recente ha confermato i progressi rapidi del programma. Difficile immaginare che solo dieci mesi fa l’XB-1 era ancora in fase di test subsonici. La tecnologia avanza, ma ci sono ancora molte sfide. L’aviazione supersonica richiede innovazioni tecnologiche e ingegneristiche. Ad esempio, i motori che attualmente equipaggiano l’XB-1 sono forniti da General Electric. Boom prevede di sviluppare tuttavia in proprio i motori per l’Overture. Dopo la fine della collaborazione con Rolls-Royce nel 2022 decide dunque di “volare” in proprio. Nel frattempo, l’azienda ha raccolto ben oltre 700 milioni di dollari in finanziamenti. Le aerolinee United e American Airlines hanno già ordinato velivoli dell’azienda, dimostrando un forte interesse. Se Boom dovesse mantenere la sua tabella di marcia, potremo vedere il primo volo dell’Overture entro il 2030. Un nuovo capitolo per l’aviazione, pronto a scrivere la storia.