Amazon nuovamente da sogno con una campagna promozionale che raccoglie i migliori prezzi bassi del momento, come quelli applicati direttamente sul Samsung Galaxy A16, gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a poter spendere molto meno del previsto sull’acquisto di uno smartphone di qualità assoluta.

Le dimensioni del prodotto sono complessivamente in linea con le aspettative, almeno per quanto riguarda la sua fascia di prezzo, raggiungendo per la precisione 164,4 x 77,9 x 7,9 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 200 grammi, il cui display è da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2340 pixel, sfruttando la tecnologia Super AMOLED per appoggiarsi ad un refresh rate da 90Hz, oltre a 16 milioni di colori. Il processore è il Samsung Exynos 1330, octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, che viene affiancato dalla presenza di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, che può essere a sua volta incrementata con l’ausilio di una microSD.

Amazon da pazzi: la promozione sul Samsung Galaxy A16

La promozione disponibile su Amazon per l’acquisto di Samsung Galaxy A16 è perfetta per tutti coloro che vogliono riuscire a mettere le mani su un prodotto che non delude assolutamente le aspettative, proprio con una spesa finale da sostenere pari a soli 142 euro, approfittando della riduzione del 32% prevista sul listino di 209 euro. Ordinatelo al seguente link.

Se steste pensando di acquistare questo smartphone, dovete comunque tenere bene a mente anche la sua qualità fotografica, nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori differenti: principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 5 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel. I video non vanno oltre al FullHD a 30fps, con batteria da 5000mAh, perfetta per l’utilizzo nella maggior parte delle situazioni ed occasioni, anche con supporto alla ricarica rapida.