L’arrivo di DeepSeek ha scosso ieri l’intero mercato. Il successo dell’AI cinese coinvolge non solo il settore tecnologico, ma anche quello finanziario. A tal proposito, sono stati riscontrati effetti devastanti per i colossi del settore, come Nvidia. Il titolo della società, leader indiscusso nel settore delle GPU, ha subito una flessione del 17% in una sola giornata. Ciò ha portato ad una perdita di capitalizzazione pari a ben 589 miliardi di dollari. Il crollo è stato il più grande di sempre per un’azienda statunitense.

Nvidia in difficoltà a causa di DeepSeek

La ragione di tale svolta sta nel fatto che il modello AI sviluppato dalla DeepSeek è riuscito a raggiungere risultati eccezionali. Quest’ultimi risultano simili a quelli dei leader del settore, come ChatGPT. Traguardo raggiunto con un investimento di gran lunga inferiore. In pratica, DeepSeek ha dimostrato che non è necessario acquistare enormi quantità di chip Nvidia di ultima generazione per sviluppare intelligenze artificiali avanzate.

Tale scenario ha minato la posizione di Nvidia, il cui punto di forza nell’AI si è trasformato nella sua principale vulnerabilità. La consapevolezza che l’AI può essere sviluppata anche con tecnologie meno costose ha reso il suo valore agli occhi degli investitori molto meno allettante.

La stessa DeepSeek, pur utilizzando chip Nvidia A100, sfrutta una combinazione innovativa di risorse. Quest’ultima include anche componenti meno potenti. Ciò al fine di ottenere prestazioni competitive con costi inferiori. Così facendo, DeepSeek è riuscita a sviluppare modelli altamente efficienti, capaci di rivaleggiare con quelli dei leader del mercato.

Tale sviluppo non solo sta cambiando le dinamiche competitive nel settore dell’intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, solleva anche interrogativi sul futuro delle grandi aziende tecnologiche. Con l’avanzare della tecnologia e la diffusione di soluzioni sempre più accessibili, il dominio delle aziende tradizionali come Nvidia potrebbe essere messo in discussione. Lo scenario è ancora aperto. Non resta che attendere e scoprire come evolverà il mercato AI.