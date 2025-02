Offerte Expert Volantino: non perdere l'occasione di un mega risparmio

Tutti cerchiamo sempre di risparmiare, anche quando si tratta di elettronica e elettrodomestici. Avete presente quel momento in cui trovate il prodotto che vi serve, ma a un prezzo che non vi aspettate? Ebbene, Expert ha messo in campo delle offerte da urlo! Immaginatevi mentre state scegliendo la vostra nuova lavatrice o il TV che cambia la vita, sapendo che potrete pagare tutto a tasso zero. Sì, avete capito bene! Ce ne sono di dispositivi eccezionali tra cui scegliere!

Le promozioni del Rottamiamo Expert

Ecco cosa vi aspetta da Expert. Avete bisogno di una lavatrice capiente? La Haier HW100-BP14929A-S, con 10 kg di capacità, è in offerta a 399 euro. Un vero colpo al cuore del portafoglio! Preferite un frigo nuovo? Il Electrolux LNS5LE18S combinato incasso con la tecnologia Cold Sense, che mantiene i cibi freschi più a lungo, è disponibile per 499 euro. E per chi non può fare a meno di asciugare i panni velocemente, l’Asciugatrice Beko BMEPT481SBI al prezzp stracciato da Expert di 499 euro è la soluzione perfetta.

Non è ancora finita! Siete amanti dei film e della tecnologia? Il Samsung TV UE85DU7170UXZT da 85 pollici con Crystal UHD 4K e smart TV è in offerta da Expert a soli 999 euro. Vi sembrano troppo grandi per il vostro spazio? Ecco una scelta da sogno: il LG OLED48C44LA, TV OLED da 48” con tecnologia Evo AI e risoluzione 4K, a 999 euro. Come? Non potete resistere! Per gli appassionati di gaming, il Sony Entertainment Bundle PS5 edizione digitale con Expert è ad appena 449,90 euro. È la combo perfetta! E se volete sentirvi nel cuore dell’azione, le Trust Gaming GXT 498 Forta cuffie gaming per PS5 a soli 39,90 euro sono un must.

Avete bisogno di un PC nuovo per il lavoro o lo studio? L’HP All-in-one 27-CR0015NL con Windows 11 Home è pronto a partire a 729 euro. Con offerte come queste aspettare è come giocare con il fuoco! Non lasciatevi scappare queste promo lanciate da Expert nel nuovissimo volantino (che troverete qui al di sotto) e correte ora sul sito.