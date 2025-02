Kena Mobile presenta una nuova offerta particolarmente vantaggiosa per chi cerca una soluzione conveniente e ricca di sorprese. Al prezzo di soli 5,99€ al mese, l’operatore offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS e ben 200GB di traffico dati su rete 4G. Questa promo include anche 8GB di navigazione in 4G validi per l’utilizzo all’estero, in Europa.

Il piano è pensato per soddisfare le esigenze di chi utilizza frequentemente il telefono per chiamate e internet. Ma anche per chi viaggia spesso fuori dai confini nazionali. La novità sta nell’inclusione della possibilità di attivare la Ricarica Automatica. La quale permette di usufruire di 200GB invece dei 100GB standard, aggiungendo ancora più valore all’offerta.

Kena Mobile: modalità di attivazione e vantaggi dell’offerta

Kena rende l’attivazione ancora più vantaggiosa, con l’azzeramento del costo della SIM. Normalmente, il contributo di attivazione sarebbe di 4€, ma approfittando dell’offerta commerciale, viene azzerato. Cosa che rende questa promo ancora più interessante. La condizione necessaria per fruire di questa agevolazione è l’accettazione del trattamento dei dati per finalità commerciali. Il quale comprende l’invio di comunicazioni promozionali e profilazione.

Attivare l’offerta Kena Mobile è semplice e veloce. Basta visitare il sito ufficiale dell’operatore e cliccare sul tasto “Acquista”. La promozione è disponibile per i clienti che portano il loro numero da diversi operatori. Come ad esempio Iliad, Ho, PosteMobile, Tiscali, e molti altri. La velocità di download arriva fino a 60Mbps, mentre quella di upload raggiunge i 30Mbps. In caso di superamento dei 200GB, la tariffazione dei dati proseguirà secondo il piano base Kena. Ovvero applicando i costi previsti per ogni ulteriore consumo.

Un altro vantaggio importante riguarda l’utilizzo del servizio VoLTE (Voice over LTE), che consente di effettuare chiamate vocali in 4G. A patto però di avere uno smartphone compatibile. L’offerta, non prevede alcun vincolo di permanenza quindi può essere modificata in qualsiasi momento. In più, i clienti hanno la possibilità di gestire i consensi per la raccolta dei dati attraverso l’area-clienti online, senza rischiare di perdere i vantaggi ottenuti.