Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di un prototipo mai rilasciato da Nvidia che mostrava una scheda grafica davvero titanica in grado di occupare addirittura quattro slot all’interno del pc, il prototipo in questione mostrava essere una versione ancora più potente rispetto alla RTX 4090 e secondo le indiscrezioni avrebbe dovuto rappresentare una RTX Titan oppure una RTX 4090 Ti.

A distanza di qualche settimana a parlare della scheda in questione è stata addirittura l’azienda stessa che all’interno di un video ha raccontato alcuni dettagli in merito a questo prototipo poi mai immesso sul mercato, l’azienda ha sottolineato come i vari esperimenti sul sistema di raffreddamento abbiano poi portato il risultato che Vediamo attualmente nella RTX 5090, quest’ultima infatti gode di un PCB attorno alla scheda che consente di sviluppare un sistema di raffreddamento del tutto nuovo, definito dall’azienda a doppio flow through, il quale permette un raffreddamento efficiente con dimensioni ristrette.

Un esperimento importante

Secondo quanto affermato dall’azienda tinta di verde la scheda prototipo in questione ha rappresentato comunque uno step importante e intermedio verso quello che vediamo nell’attuale top di gamma, il design con raffreddamento tripla ventola, una sul lato, una sull’altro e una in mezzo affatto da spartiacque verso quello che vediamo attualmente, per di più il prototipo in questione era dotato di quattro connettori di alimentazione per un consumo massimo teorico di quasi 800 W, elementi che tutti insieme hanno portato l’azienda a desistere dal lanciare la scheda sul mercato, dal momento che quest’ultima soffriva di costi di produzione davvero troppo elevati e di uno spazio occupato all’interno del case davvero esagerato.

Ovviamente la presenza di un connettore del genere lascia pensare che il prototipo o la scheda in progetto sarebbe dovuta essere stata ancora più potente rispetto alla RTX 4090, allo stesso tempo però le postazioni molto probabilmente non sarebbero state in grado di supportare un mostro del genere.