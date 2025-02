Negli ultimi giorni, il panorama tecnologico e finanziario globale è stato scosso dall’emergere di DeepSeek, una startup cinese di intelligenza artificiale che ha rapidamente guadagnato l’attenzione internazionale. La sua nuova applicazione AI ha attirato un numero impressionante di utenti, causando turbolenze nei mercati finanziari.

DeepSeek rivoluziona l’AI

Le azioni di colossi tecnologici come Nvidia hanno subito perdite significative, con la società che ha registrato una delle maggiori flessioni nella storia della borsa. Anche in Europa, aziende leader come l’olandese ASML, specializzata nella produzione di semiconduttori, hanno visto un calo vertiginoso del 12%. Altre imprese del settore, tra cui Besi e Asm International, non sono state risparmiate, subendo anch’esse forti ribassi. L’impatto si è esteso ad altri settori industriali: in Germania e Francia, giganti come Siemens Energy e Schneider Electric hanno registrato una netta discesa delle loro azioni.

Nonostante queste scosse nei mercati finanziari, DeepSeek sta alimentando un entusiasmo globale per il futuro dell’intelligenza artificiale. I suoi modelli, più accessibili e performanti, potrebbero davvero democratizzare i vantaggi dell’AI, accelerandone l’adozione in tutto il mondo. La scorsa settimana, l’azienda ha presentato un chatbot gratuito e modelli di AI open-source denominati R1. In pochi giorni, il chatbot ha superato ChatGPT nelle classifiche delle app gratuite sull’App Store di Apple, mentre i modelli R1 hanno messo in discussione il dominio tecnologico di giganti come OpenAI.

I modelli R1 promettono prestazioni comparabili alle migliori soluzioni sul mercato, ma a un costo drasticamente ridotto. Questo ha portato Marc Andreessen, uno dei più influenti venture capitalist, a definire il rilascio come “il momento Sputnik dell’AI”, sottolineando la portata storica dell’evento.

Gli attacchi informatici e le nuove sfide

Tuttavia, durante il boom di utenti delle ultime ore, DeepSeek AI è stata travolta da attacchi informatici che hanno causato diversi disservizi. Nonostante ciò, l’azienda continua a rappresentare una svolta significativa nel panorama dell’intelligenza artificiale, con il potenziale di ridefinire gli equilibri nel settore tecnologico globale.

In sintesi, l’ascesa di DeepSeek evidenzia sia le opportunità che le sfide dell’innovazione tecnologica. Mentre l’azienda cinese apre nuove prospettive nell’AI, la reazione dei mercati sottolinea la necessità di un’attenta valutazione dell’impatto di tali sviluppi sull’economia globale.