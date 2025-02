Samsung ha recentemente lanciato il Galaxy S25 Ultra. Sicuramente uno degli smartphone più attesi per l’azienda sudcoreana. Il lancio del dispositivo ha portato con sé una “sorpresa” non molto gradita dagli utenti. Quest’ultima riguarda la S Pen con Bluetooth. Dopo un periodo di incertezza, Samsung ha confermato l’assenza di tale tecnologia per i suoi nuovi modelli Ultra. La scelta che ha sorpreso molti, soprattutto considerando alcune indiscrezioni circolate prima del lancio.

Niente più S Pen per i nuovi Galaxy S25 Ultra

La decisione sembra essere stata guidata da un insieme di fattori. In primo luogo, la necessità di contenere i costi in un periodo in cui l’industria degli smartphone sta affrontando sfide importanti. Tale scenario potrebbe aver convinto Samsung a sacrificare alcuni accessori per rientrare con le spese.

Un ulteriore elemento che potrebbe aver spinto l’azienda sudcoreana e rinunciare a tale supporto riguarderebbe le tendenze degli utenti. Sembra, infatti, che solo una piccola percentuale di utenti sfrutta realmente le funzionalità avanzate del pennino. Le stime suggeriscono che soltanto l’1% degli utenti di Galaxy S Ultra utilizza tali opzioni. Una percentuale troppo bassa per giustificare l’inclusione di una tecnologia che aumenta i costi di produzione.

Ciò che aveva sollevato dubbi riguardo la presenza dell’S Pen con Bluetooth era la sua menzione su Amazon UK. Ciò aveva alimentato il sospetto che si trattasse di un errore o di una vecchia strategia di marketing mai portata a termine. Dopo alcune verifiche, Samsung ha confermato ufficialmente che non ci sarà una S Pen con Bluetooth per il Galaxy S25 Ultra. Smentendo definitivamente le voci che avevano circolato in precedenza.

Tale rappresenta una piccola, ma significativa evoluzione della linea. Anche se può sembrare un passo indietro per alcuni, la scelta potrebbe, invece risultare vantaggiosa. Samsung ha deciso di focalizzarsi su altri elementi, migliorando le prestazioni generali del proprio dispositivo. In tal modo, l’azienda punta ad offrire un’esperienza più aggiornata e completa. Anche senza S Pen.