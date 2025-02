Very Mobile ha lanciato un’offerta molto vantaggiosa per i clienti provenienti da operatori come Iliad, CoopVoce e PosteMobile. A soli 5,99 € al mese, è possibile ottenere 75 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, con l’aggiunta di due mesi gratuiti. La proposta si distingue per la sua trasparenza e semplicità: non ci sono vincoli contrattuali né penali per la disattivazione, offrendo così la massima flessibilità. Ogni rinnovo avviene lo stesso giorno del mese, facilmente monitorabile attraverso l’app Very, che permette di gestire tutto in pochi tocchi.

Very Mobile, 75 GB e minuti illimitati senza sorprese

L’offerta è pensata per garantire costi fissi senza sorprese. Se i Giga inclusi vengono esauriti, la navigazione viene automaticamente bloccata, ma è sufficiente un semplice tap sull’app per riattivare il piano al costo originale. La ricarica può essere effettuata prima del rinnovo, ma per chi desidera comodità, è possibile attivare la ricarica automatica, che addebita solo il costo dell’offerta, senza costi aggiuntivi. Inoltre, chi viaggia all’interno dell’Unione Europea può utilizzare 7,6 GB extra, insieme ai minuti e SMS inclusi, senza costi aggiuntivi.

Very Mobile offre anche la possibilità di passare a un piano con più Giga senza costi extra, rendendo la gestione delle proprie esigenze telefoniche ancora più conveniente. Per evitare sorprese, l’operatore ha bloccato i servizi a pagamento, come abbonamenti a oroscopi o suonerie, proteggendo gli utenti da addebiti indesiderati. Inoltre, le chiamate internazionali sono attivabili tramite l’app e gli SMS bancari non sono bloccati, consentendo agli utenti di tenere sempre sotto controllo i propri movimenti finanziari.

La rete di Very Mobile è molto performante, con una copertura 4G al 99,7% e il supporto alla connessione 5G, che consente di navigare senza interruzioni, guardare video in alta definizione o lavorare in remoto senza problemi di latenza. Inoltre, l’offerta include il servizio hotspot, che permette di condividere la connessione con altri dispositivi. Per attivare la SIM, è sufficiente seguire pochi passi online o recarsi direttamente in negozio. Il supporto clienti è sempre disponibile tramite l’app o il numero gratuito 1929, pronto a rispondere a ogni richiesta.