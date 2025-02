Google sta aggiornando la sua app Telefono con una nuova funzione che permette di filtrare la cronologia delle chiamate in modo più efficiente. La novità, attualmente in fase di rollout per gli utenti beta, migliora la gestione delle chiamate ricevute, effettuate e perse, semplificando la ricerca di numeri specifici.

Come funzionano i nuovi filtri

La funzione introduce opzioni avanzate per filtrare rapidamente le chiamate all’interno dell’app Google Telefono. Gli utenti potranno visualizzare solo chiamate perse, ricevute o effettuate, evitando di scorrere lunghe liste di numeri. Questo aggiornamento semplifica la gestione delle comunicazioni, soprattutto per chi riceve molte chiamate giornalmente.

I filtri si attivano attraverso una nuova interfaccia, che consente di selezionare le categorie di chiamate desiderate con un tocco. Google ha progettato il sistema per essere intuitivo, permettendo agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni senza dover navigare tra molteplici schermate.

L’introduzione dei filtri migliora la navigazione nella cronologia delle chiamate, offrendo un’esperienza più ordinata. Questa funzione si rivela particolarmente utile per chi utilizza il telefono per lavoro o ha bisogno di recuperare rapidamente un numero specifico.

Oltre a facilitare la ricerca, il nuovo sistema di gestione della cronologia riduce il rischio di perdere chiamate importanti, rendendo più visibili quelle non risposte. L’aggiornamento rappresenta un’evoluzione dell’app Google Telefono, che continua a ricevere miglioramenti orientati alla produttività e all’usabilità.

Il rollout della funzione è iniziato per gli utenti iscritti al programma beta dell’app Google Telefono. La distribuzione completa per tutti i dispositivi compatibili avverrà nei prossimi mesi, probabilmente con un aggiornamento lato server.

Con l’introduzione dei filtri per la cronologia delle chiamate, Google Telefono punta a migliorare la gestione delle comunicazioni, rendendo più semplice l’accesso ai dettagli delle chiamate recenti. Questa funzione rappresenta un passo avanti nell’ottimizzazione dell’app per un utilizzo quotidiano più pratico e veloce.