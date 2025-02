Qualche anno fa il noto colosso della tecnologia ha lanciato un nuovo standard di connettore semplificato per il collegamento di schede grafiche alle proprie schede madri, a distanza di qualche anno però molti utenti stanno segnando una problematica decisamente importante, sembra infatti che lo standard Q-Release Slim causi danni alle schede grafiche importanti non tanto per l’entità in sé bensì per la posizione del danno, molto vicino al PCB delle componenti.

I connettori “mangiati”

Nello specifico si nota come questi danni si presentino in zone abbastanza delicate e molto vicine alle piste d’oro che effettivamente consentono il passaggio dei dati tra la scheda grafica e la scheda madre, la plastica vicino i connettori infatti sembra essere letteralmente rosicchiata, ovviamente non serve specificare cosa accadrebbe se il danno in questione andasse a toccare in modo diretto i connettori, la scheda grafica diventerebbe inutilizzabile.

Al momento le schede coinvolte sembrerebbero quelle della serie X800 (AMD Ryzen 7000/9000) e Z800 (Intel Core Ultra).

Dunque, numerosi utenti stanno segnalando la problematica e tra questi sembra ci sia la presenza anche di utenti eccellenti che stanno accusando il problema persino sulle schede di ultima generazione arrivate questo mese, parliamo ovviamente della serie RTX 50, sembra infatti che perfino la scheda top di gamma sia affetta da questo tipo di problema.

Asus comunque sta indagando per cercare di capire le cause di questa problematica e trovare una soluzione il prima possibile, da molti anni la questione legata all’inserimento delle schede grafiche sulla scheda madre rappresenta un nodo decisamente ostico per vari produttori, l’aumento delle dimensioni di queste componenti sta rendendo infatti sempre più complicato semplificare il processo di collegamento alle schede madri, il quale tuttora continua a funzionare tramite il classico elemento a scatto presente sulla parte posteriore delle schede, i produttori sembrano voler trovare un metodo più semplice per eliminare questa dinamica ormai antiquata.