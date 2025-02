La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni sull’acquisto di un ottimo Acer Nitro V 16, apre le porte agli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, riuscendo a giocare ai più recenti titoli in commercio, anche spendendo comunque non più di 999 euro.

Il modello in questione presenta sigla ANV16-41-R097, integra display da 16 pollici di diagonale, con tecnologia IPS LCD e risoluzione WUXGA, ciò che lo rende particolarmente interessante è soprattutto il refresh rate a 165Hz, il che incrementa di molto la fluidità in fase di utilizzo in ambito gaming. Da non trascurare nemmeno la presenza di una scheda grafica NVIDIA di ultima generazione, quale è la GeForce RTX 4060 con 8GB dedicati. Il tutto con sistema operativo Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che possono essere vostri solo iscrivendovi a questo canale Telegram, dove troverete anche le migliori offerte del momento.

Amazon da sogno: la promozione sul notebook Acer

La promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione per il pubblico italiano è davvero molto accattivante, se pensate che comunque il listino di questo prodotto sarebbe di 1199 euro, e che ad oggi può essere acquistato con un investimento finale di 999 euro. Premete qui per l’acquisto.

Il dispositivo viene commercializzato nella sua colorazione nera, presenta uno chassis metallico, con tastiera retroilluminata con illuminazione RGB, ciò sta a significare che è presente un LED multicolore che cambia in relazione a giochi di luce che possono essere selezionati manualmente via software. La connettività fisica non è un problema, essendo presenti porte HDMI 2.1, USB type-C con supporto a USB 4.0 e USB 3.2 Gen2, in modo da poter godere della massima connessione possiible. I rumori ambientali sono filtrati durante le conversazioni, grazie ad una tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale, chiamata Purified Voice 2.0.