L’arrivo dei nuovi smartphone iPhone 16 segna un importante traguardo per l’azienda di Cupertino. Quest’ultima, infatti, si sta preparando al lancio sul mercato del suo sistema di intelligenza artificiale. Apple Intelligence rappresenta la novità più attesa e alcune indiscrezioni emerse di recente evidenziano importanti aggiornamenti. Sembra infatti che l’AI di Cupertino stia finalmente per arrivare anche in italiano. Quali sono le tempistiche per il rilascio?

Apple Intelligence in italiano: ecco quando

Come noto, sembra che il sistema AI di Cupertino arriverà sui nuovi iPhone 16 il prossimo mese, nella sua versione beta. Ciò riguarda soprattutto gli utenti negli Stati Uniti. Fino a questo momento non era stato reso noto quando sarebbe arrivato il supporto per la lingua italiana.

A tal proposito, l’azienda ha rilasciato importanti informazioni sul rilascio di Apple Intelligence. Nello specifico si fa riferimento ad alcune lingue europee. Tra quest’ultime c’è anche la nostra. Sul sito ufficiale di Cupertino viene riportato che tale aggiornamento potrebbe arrivare a partire dal 2025. Tale informazione sembra confermare l’arrivo del supporto per altre lingue.

A tal proposito sorge dunque una domanda. Se arriverà il supporto all’italiano, significa che Apple Intelligence arriverà anche per gli utenti residenti in Italia? La risposta potrebbe sembrare scontata. Eppure, non lo è. Dato che si parla del supporto, quest’ultimo potrebbe ugualmente essere riservato agli utenti che vivono negli Stati Uniti.

Per il momento, Apple ha citato alcune località come Canada, Sudafrica, Australia, Regno Unito e Nuova Zelanda. Dunque, è ipotizzabile che l’AI di Cupertino arriverà per gli utenti residenti in questi Paesi. Purtroppo, nel suo avviso non compaiono altre località. Ciò significa che non è noto se Apple Intelligence arriverà anche nella nostra Penisola.

Per il momento, è chiaro che il sistema AI supporterà la lingua italiana. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprire quando gli utenti iPhone in Italia potranno effettivamente sfruttare le funzionalità messe a disposizione dal nuovo sistema AI Apple Intelligence.