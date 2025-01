Anche in casa Nvidia è tempo di rinnovamento, durante la fiera di tecnologia di Las Vegas, l’azienda ha presentato al mondo la sua nuova serie di schede grafiche RTX 50, quest’ultima è caratterizzato ovviamente dalle schede top di gamma che però verranno presto affiancate da quelle medie di gamma, andando ad offrire ulteriori possibilità a tutti gli amanti dei videogiochi, ovviamente tutto ciò rappresenta un passo in avanti verso il futuro, nonché un passo di allontanamento dal passato, il quale a quanto pare molto presto verrà messo da parte e lasciato lì dove si trova.

Fine supporto

Sul sito ufficiale, l’azienda ha infatti annunciato che molto presto inizierà a ridurre il supporto per molte schede video ormai ritenute datate, nello specifico parliamo di schede con architettura Maxwell, Pascal e Volta.

parlando in termini commerciali, ci riferiamo dunque alle schede video appartenenti alla famiglia GTX 700 fino alla famiglia GTX 1000, Per queste schede video, infatti l’azienda ritiene il supporto cuda ormai completo è molto presto anche i driver Game Ready cesseranno di essere rilasciati, questo ovviamente denota l’intenzione dell’azienda di concentrarsi solo sui prodotti più recenti in modo da distribuire le risorse e le energie solo su queste ultime.

ovviamente si tratta di una dinamica che lascia molto da riflettere dal momento che tantissime schede video appartenenti a quella fascia sono ancora oggi molto utilizzate, basti pensare che la serie GT X 1000 è molto popolare negli utenti mainstream dal momento che consente di giocare a molti titoli attualmente in commercio senza troppe pretese, ciò significa che molto presto potrebbe rendersi necessario effettuare un aggiornamento hardware delle postazioni in questione per evitare di avere problemi nell’esecuzione dei titoli di ultima generazione.

La decisione di Nvidia potrebbe far storcere il naso, ma allo stesso tempo rappresenta un passo obbligato presente in ogni percorso tecnologico di tutti i prodotti attualmente sul mercato.