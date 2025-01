Fra ormai pochissimo tempo il produttore tech Asus annuncerà in veste ufficiale sul mercato mobile il suo nuovo smartphone top di gamma. Ci stiamo riferendo al prossimo Asus Zenfone 12 Ultra e di quest’ultimo ne abbiamo già sentito parlare nel corso delle settimane passate. Ora, però, il nuovo device dell’azienda è stato avvistato in rete in una nuova immagine teaser ufficiale che ci ha rivelato una delle future caratteristiche del device. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Asus è stato avvistato in rete in una nuova immagine teaser ufficiale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Asus Zenfone 12 Ultra, nuovo top di gamma del marchio che vanterà una scheda tecnica di tutto rispetto.

We’ve given Zenfone 12 Ultra a makeover! Get ready to experience the perfect blend of style and technology.

Stay tuned for the new look on February 6 at 14.30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/gJemEB7FZ7

— ASUS (@ASUS) January 26, 2025