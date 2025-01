Un’idea decisamente originale: un ingegnoso sviluppatore, Thomas Rinsma, ha creato una versione di Tetris giocabile… in un file PDF! Esatto, proprio quel tipo di documento che usiamo per leggere testi o compilare moduli. Il progetto si chiama Pdftris ed è perfettamente funzionante su molti browser desktop moderni.

Un file PDF che si trasforma nel famoso gioco Tetris

Ma come è possibile? Rinsma, che lavora come analista di sicurezza, ha sfruttato le funzionalità di scripting JavaScript integrate nei motori PDF, come PDFium e PDF.js, per realizzare un gioco semplice e geniale. Secondo le sue parole, l’idea è nata dalla curiosità di esplorare queste potenzialità per creare qualcosa di divertente, e Tetris si è rivelato la scelta perfetta. “Mostrare o nascondere i campi di annotazione funziona bene per creare pixel monocromatici”, ha spiegato, descrivendo la tecnica utilizzata per sviluppare il gioco.

Il risultato? Un file PDF interattivo di appena 60 KB, giocabile tramite i pulsanti su schermo o digitando nella casella di testo. Se volete provarlo, vi basta scaricare il file dal sito dedicato e cliccare su “start game”. Semplice, no? Anche se Rinsma ammette che il codice non è proprio impeccabile, il progetto resta una dimostrazione affascinante delle possibilità offerte dai PDF, un formato che siamo abituati a considerare statico e poco dinamico.

Certo, Pdftris non è perfetto: è in bianco e nero, senza audio e non funziona con Adobe Reader, che sembra avere qualche difficoltà con l’implementazione. Tuttavia, potrebbe funzionare su lettori alternativi come Foxit Reader, ampliando così il numero di persone che possono divertirsi con questa curiosa invenzione.

E non è solo una questione tecnica. Questo piccolo esperimento creativo sembra rendere omaggio alla lunga storia di Tetris, nato nel 1984 dall’ingegno del programmatore russo Alexey Pajitnov. Da allora, il gioco ha attraversato epoche e piattaforme, diventando un fenomeno culturale globale. La versione PDF è solo l’ultima evoluzione di questo classico intramontabile, un esempio di come la semplicità e l’eleganza di Tetris continuino ad ispirare e adattarsi, anche ai formati più inaspettati.