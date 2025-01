OpenAI ha portato anche in Italia una delle sue innovazioni più attese: la funzione Videocamera Live per ChatGPT. Questa nuova modalità, disponibile per gli abbonati a ChatGPT Plus su dispositivi iOS e Android, rappresenta un passo avanti significativo nell’interazione con l’intelligenza artificiale. La funzione permette di avviare conversazioni video in tempo reale con l’assistente, consentendo agli utenti di condividere ciò che vedono attraverso la fotocamera del proprio smartphone. È una novità che promette di trasformare il modo in cui le persone possono utilizzare l’AI nella vita quotidiana.

La nuova Videocamera Live di ChatGPT

Il rilascio della funzionalità è stato graduale, a partire da una presentazione iniziale avvenuta nel maggio 2024. Dopo mesi di sviluppo e test, il debutto ufficiale è avvenuto il 12 dicembre, inizialmente per gli utenti Team e per molti abbonati Plus e Pro a livello globale. Tuttavia, l’arrivo in Europa e in Italia ha richiesto più tempo rispetto ad altri mercati, a causa delle complesse normative sulla privacy che regolano l’Unione Europea. Questo ritardo ha suscitato attese e curiosità tra gli utenti italiani, ora finalmente in grado di sperimentare la nuova funzione.

Videocamera Live è stata progettata per essere facilmente accessibile, senza richiedere aggiornamenti manuali dell’app. Una volta disponibile sul dispositivo, gli utenti possono utilizzarla cliccando sull’icona della videocamera nella schermata principale dell’app. La funzione permette una comunicazione fluida e contestuale con l’intelligenza artificiale, offrendo un’interazione dinamica e in tempo reale. A differenza della semplice analisi di immagini statiche precedentemente caricate, ora è possibile ricevere risposte immediate mentre si esplora l’ambiente circostante con il proprio smartphone.

Questa capacità di elaborare e rispondere ai dati visivi al momento richiama esperienze simili a quelle offerte da dispositivi come i Ray-Ban Meta, in mercati meno limitati. Tuttavia, OpenAI non ha ancora fornito dettagli chiari sulla gestione e la protezione dei dati video acquisiti durante l’uso della funzione, sollevando interrogativi sull’aspetto della privacy.

La disponibilità della funzione in Italia sta avvenendo in modo progressivo. Alcuni utenti potrebbero dover aspettare ancora qualche giorno o settimana per accedervi. Intanto, l’introduzione di Videocamera Live segna un ulteriore passo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, ampliando le possibilità di utilizzo e aprendo nuove prospettive.