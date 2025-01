YouTube Music si prepara a ridefinire le metriche per misurare il successo degli artisti sulla piattaforma. La novità principale riguarda l’introduzione del pubblico mensile. Si tratta di una funzione che consente di conoscere il numero di ascoltatori e spettatori unici di un artista negli ultimi 28 giorni. Questo dato sarà aggiornato quotidianamente. In quanto include le visualizzazioni sui canali ufficiali dell’artista. Ma anche quelle derivanti da video creati dai fan o collaborazioni con altri artisti.

YouTube Music: test in corso per la condivisione dei testi

A differenza del tradizionale conteggio degli iscritti il pubblico mensile fornisce una visuale più completa e precisa del successo globale dell’artista. Questo perché la funzione tiene conto di tutti i contenuti disponibili sulle varie piattaforme di YouTube. Inclusi i video Shorts e quelli disponibili su YouTubeKids. Al momento, tale innovazione è disponibile solo per alcuni artisti selezionati, poiché si trova ancora in fase di test. Però il suo potenziale è evidente.

Un’altra funzione che potrebbe presto debuttare su YouTube Music riguarda la possibilità di condividere i testi delle canzoni. Una recente analisi del codice della versione 7.33.51 dell’app mostra come il team di sviluppo stia lavorando su un sistema per permettere alle persone di selezionare frammenti di testi-musicali. Per poi condividerli facilmente sui social media.

I dettagli su come funzionerà questa nuova opzione non sono stati ancora resi noti. Ma è probabile che segua un modello simile a quello già utilizzato da Spotify. Gli utenti potrebbero quindi trasformare parti di testi in immagini personalizzabili, complete di collegamenti al brano originale. Una simile innovazione consentirebbe così agli ascoltatori di interagire in modo creativo con la musica. Creando un legame più profondo con le loro canzoni preferite.

Insomma, con queste iniziative, YouTube Music non si limita a essere solo una piattaforma di streaming. Ma si propone come uno strumento completo per artisti e fan. Proprio perché offre funzionalità innovative e personalizzate per aumentare le possibilità di connessione e condivisione.