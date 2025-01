Il sotto brand del produttore Xiaomi, cioè Poco, ha annunciato in veste ufficiale da qualche giorno il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al nuovo Poco X7 Pro. Nonostante sia passato quindi poco tempo dal suo arrivo, l’azienda ha già annunciato per il mercato indiano una nuova versione di quest’ultimo dedicata ad uno dei noti personaggi del mondo Marvel. Ci stiamo riferendo al nuovo Poco X7 Pro Iron Man Edition. Vediamo qui di seguito le novità.

Poco annuncia in veste ufficiale il nuovo Poco X7 Pro Iron Man Edition

Da qualche giorno il produttore tech Poco ha annunciato in veste ufficiale sul mercato una inedita versione del suo nuovo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Poco X7 Pro Iron Man Edition. Come suggerisce il nome, a contraddistinguere questa versione troviamo un design ed un look chiaramente ispirati al famoso personaggio della Marvel.

In primis, l’azienda ha curato molto il look e la realizzazione della confezione di vendita dello smartphone. Quest’ultima riprende i colori dell’armatura del famoso supereroe, quindi i colori rosso e oro. All’interno, troviamo anche altri dettagli curiosi, come la spilletta per la scheda sim ispirata al cuore artificiale di Iron Man e il cavetto per ricaricare lo smartphone del colore della sua armatura.

Anche lo smartphone presenta poi chiaramente un aspetto esteriore rivisto proprio per richiamare l’armatura di Iron Man. La backcover posteriore è rossa ed è caratterizzata dalla presenza della faccia del supereroe e del logo degli Avengers. Per quanto riguarda la scheda tecnica, lo smartphone viene proposto in un unico taglio di memoria comprendente 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. L’azienda ha poi personalizzato anche il software, con a bordo l’interfaccia utente HyperOS 2 con il tema Iron Man.

Al momento, Poco X7 Pro Iron Man Edition è disponibile all’acquisto in India ad un prezzo di 399 dollari.