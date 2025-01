Vodafone ha lanciato un’offerta pensata appositamente per i giovani tra i 18 e i 30 anni non compiuti, combinando vantaggi esclusivi a un prezzo competitivo. La proposta, chiamata Vodafone Young, offre un pacchetto completo che mira a soddisfare le esigenze di connettività e comunicazione della generazione più dinamica.

Vodafone Young, un’offerta mirata per i giovani

A soli 9,99 euro al mese, l’offerta include ben 200 Giga di traffico dati in 5G, a patto di trovarsi sotto copertura della rete Vodafone 5G e di utilizzare un dispositivo compatibile. Questo permette di navigare a velocità elevate, ideali per streaming, gaming online e utilizzo di app social. Anche per chi si sposta frequentemente in Europa, sono previsti 12,6 Giga utilizzabili senza costi aggiuntivi, mantenendo così la connessione attiva anche in viaggio.

Per quanto riguarda le comunicazioni, l’offerta include minuti illimitati verso numeri mobili e fissi nazionali e 200 SMS. Questo garantisce la possibilità di restare in contatto con amici e familiari senza preoccuparsi di superare i limiti, sempre nel rispetto delle condizioni di uso corretto stabilite da Vodafone.

Un altro elemento interessante è il catalogo esclusivo di sconti e vantaggi riservato ai clienti. Grazie a partnership con brand noti come WeRoad, Just Eat e GameStop, gli utenti possono accedere a offerte speciali e risparmiare fino a 100 euro al mese su prodotti e servizi selezionati.

L’offerta prevede anche il prezzo bloccato per 24 mesi per chi opta per il pagamento tramite carta di credito o conto corrente. Inoltre, chi attiva l’offerta online riceverà la SIM gratuitamente, senza costi di spedizione.

Infine, Vodafone Young semplifica la gestione delle ricariche grazie all’addebito automatico. Il credito residuo verrà ricaricato di 5 euro ogni volta che scenderà sotto questa soglia, garantendo continuità di servizio e la serenità di non restare mai senza credito.

Con questa proposta, Vodafone punta a consolidare il suo rapporto con il pubblico giovane, offrendo una combinazione di tecnologia avanzata e soluzioni economiche su misura.