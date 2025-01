Quando si parla dello streaming TV, uno dei settori principali è lo sport. In particolare, il calcio. I tifosi italiani sono tanti ed ogni giorno seguono assiduamente e con passione le loro squadre del cuore. Tale impegno, però, comporta dei costi. Il calcio in TV sembra essere diventato un vero investimento. Di recente, c’è stata un’impennata dei costi per guardare le partite da casa. Dettaglio che sta suscitando riflessioni tra gli appassionati, portando molti a chiedersi se esistano alternative più accessibili.

Streaming TV: ecco quanto costa il calcio per gli italiani

Il costo di un abbonamento completo per seguire la Serie A e le competizioni europee nella stagione 2024/2025 si è attestato tra i 648 e i 900 euro. A seconda del tipo di sottoscrizione. Anche se il prezzo sembra alto, è comunque inferiore rispetto a quello che pagano i tifosi in altri Paesi europei. Ad esempio, in Spagna i costi superano i 1.300 euro all’anno, ma con un’unica piattaforma che copre tutto il calcio. Un elemento che facilita la vita dei tifosi. In Italia, invece, gli utenti devono spesso destreggiarsi tra diversi provider per avere accesso completo agli eventi calcistici.

Nonostante ciò, gli italiani rimangono tra i tifosi più fedeli e appassionati al mondo. Per molti, il calcio non è solo uno sport. Rappresenta una parte integrante della cultura e della socialità. Per risparmiare, sempre più persone scelgono di condividere gli abbonamenti con amici o familiari. Mentre altri preferiscono abbonamenti temporanei, limitati ai periodi cruciali delle competizioni. Inoltre, alcuni appassionati stanno riscoprendo il piacere di seguire le partite nelle TV dei bar o in locali pubblici.

Il dibattito resta aperto. È giusto che il calcio sia diventato così esclusivo? O è il prezzo inevitabile da pagare? La risposta varia da tifoso a tifoso, ma una cosa è certa: in Italia la passione per il calcio non verrò mai spenta.