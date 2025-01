Bottiglie di plastica: da quest'anno saranno più scure, ecco perché

Il 2025 è cominciato e sta portando con sé diverse novità. Alcune di queste andranno a incidere sull’ambiente, soprattutto sul lato delle plastiche. Stando a quanto riportato infatti le bottiglie di plastica con una capienza fino a 3 litri, cambieranno esteticamente e, dunque, anche riguardo al materiale. Ad imporre tutto questo è la nuova normativa europea che prevede infatti l’uso di una percentuale minima del 25% di plastica riciclata.

In questo modo si punta a ridurre l’utilizzo della plastica pura strizzando l’occhio alla sostenibilità.

Bottiglie d’acqua di plastica ancora diverse: ecco cosa cambia

La modifica ci sarà ma non sarà di certo a livello dei nuovi tappi che nel 2024 hanno fatto ufficialmente il loro ingresso in giro per l’Europa. L’unico cambiamento visibile potrebbe essere una leggera variazione di colore nelle bottiglie, che potrebbero apparire leggermente più scure a causa del materiale riciclato.

Sono già diversi i produttori che usano plastica riciclata per le loro bottiglie. In alcuni casi si è arrivati anche all’80% per ogni unità prodotta. Tuttavia, non tutte le aziende sono ancora allineate a questo standard.

Ecco quanto è sicura la plastica riciclata

Non tutti però vedono questa innovazione come del tutto positiva. Greenpeace USA ha sollevato dubbi importanti, affermando che la plastica riciclata potrebbe essere più tossica rispetto a quella vergine. Si parla infatti di sostanze generate dal processo di riciclo che potrebbero essere dannose per l’acqua presente nelle bottiglie.

Questa posizione critica evidenzia un problema più ampio: anche il riciclo, se non gestito correttamente, potrebbe non essere la soluzione ideale per l’ambiente e la salute umana.

Cosa garantisce la sicurezza

Nonostante le preoccupazioni, gli esperti del settore assicurano che la qualità delle bottiglie resterà alta, a patto che il processo di riciclo venga eseguito con standard rigorosi. Tra i rischi da evitare ci sono: