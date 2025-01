Il 2025 di Nothing si preannuncia ricco di novità. L’azienda starebbe lavorando a tre nuovi smartphone da presentare nel corso dell’anno al fine di ampliare la propria offerta per i consumatori. Le indiscrezioni emerse in queste ore lasciano intendere quelli che sono i piani del brand per coprire diverse fasce di mercato.

Il modello di punta, come di consueto, sarà il Phone (3) e, al suo fianco, arriveranno anche due dispositivi pensati per la fascia media. Si tratta di Phone (3a) e Phone (3a) Plus, due device che condivideranno parte della scheda tecnica ma avranno anche differenze sostanziali.

Nuovi dettagli su uno dei tre dispositivi sono emersi grazi alle certificazioni BIS (Bureau of Indian Standards) e UL Demko. Purtroppo, non è possibile indicare quale sia il modello preciso ma, a giudicare dalle caratteristiche tecniche, potrebbe trattarsi di Phone (3a) o del Phone (3a) Plus.

Nothing si prepara a conquistare il mercato con i nuovissimi Phone (3), Phone (3a) e Phone (3a) che verranno presentati nei prossimi mesi

Con la certificazione BIS apprendiamo che il dispositivo in questione ha ottenuto l’approvazione per il debutto in India. La certificazione UL Demko, invece, permette di svelare la capacità della batteria che sarà di 4290mAh come valore nominale tipico.

Stando a precedenti indiscrezioni trapelate, la famiglia Nothing Phone (3a) rappresenterà un interessante passo in avanti rispetto alla precedente generazione. In particolare, l’azienda si è concentrata sul comparto fotografico che otterrà diverse migliorie tecniche.

Il Nothing Phone (3a) sarà caratterizzato dalla presenza, tra le altre ottiche, di una fotocamera dotata di teleobiettivo. La variante Plus, invece, opterà per una soluzione più avanzate che si basa su una lente periscopica. Se questa indiscrezione dovesse essere confermata, si tratterebbe della prima volta che un dispositivo del produttore adotterebbe questa soluzione.

Passando al SoC, Nothing potrebbe adottare su entrambi un chipset realizzato da Qualcomm. I due Phone (3a) potranno contare sulle prestazioni offerte dallo Snapdragon 7s Gen 3 con un notevole salto di performance rispetto alla precedente generazione.