Il CES 2025 ha portato alla presentazione di nuovi ed interessanti dispositivi. A tal proposito, LG ha svelato la sua nuova gamma di televisori OLED. L’azienda promette innovazioni significative in termini di tecnologia, design e prestazioni. Le serie G5, M5, C5 e B5 si estendono su diagonali che vanno dai 42 ai 97 pollici. Le serie G5 e M5 rappresentano i modelli di punta. Introducendo la tecnologia “Brightness Booster Ultimate”. Quest’ultima migliora la luminosità sia nei picchi HDR che a schermo pieno.

LG presenta le nuove TV OLED: ecco i dettagli

L’azienda afferma che tali modelli saranno fino al 40% più luminosi rispetto ai predecessori. Con picchi teorici che potrebbero raggiungere i 3.000 nit in modalità dinamica. Per garantire tali prestazioni, LG ha sviluppato un nuovo stack emissivo a quattro strati con materiali organici avanzati. Eliminando l’uso delle micro-lenti (MLA) già viste nei modelli precedenti.

Anche il design mantiene lo stile raffinato e sottile del “Gallery Design”. La serie M5 introduce lo “Zero Connect Box”, una soluzione wireless che trasmette i segnali audio-video senza cavi. Mentre sul fronte gaming il G5 supporta refresh rate fino a 165Hz. Garantendo un’esperienza fluida per i gamer competitivi. Entrambe le serie sono equipaggiate con il processore Alpha 11 Gen 2. Quest’ultimo promette prestazioni elevate in ogni ambito.

La serie B5 aggiornata offre pannelli OLED a 120Hz con prezzi competitivi. Continuando a includere quattro porte HDMI 2.1. Anche il telecomando è stato rinnovato. Quest’ultimo risulta più compatto e minimalista. Con un pulsante dedicato all’intelligenza artificiale e nuove funzionalità integrate. Inoltre, il sistema operativo webOS 25 introduce un’interfaccia ottimizzata con supporto all’AI.

Infine, la serie C5 di LG, invece, continua a offrire un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con miglioramenti incrementali in luminosità e qualità cromatica grazie all’aggiornato processore Alpha 9. Disponibile in dimensioni da 42 a 83 pollici, tale gamma rimane priva della tecnologia MLA. Ma continua ad essere una scelta solida per un pubblico generalista.