Euronics: offerte strepitose e sconti favolosi per un VOLANTINO unico

Hai bisogno di aggiornare i tuoi dispositivi o rendere la tua casa più smart? Euronics ha le soluzioni giuste per te, con offerte che non possono essere ignorate. Hai mai desiderato l’iPhone 16 Pro Max senza dover spendere una fortuna? A soli 1489 euro, il top di gamma Apple è finalmente alla tua portata! Eleganza e potenza in un unico dispositivo, pensato per chi vuole sempre il meglio. E per gli amanti del divertimento, il nuovo Nintendo Super Mario Party Jamboree, completo di abbonamento NSO, è disponibile a soli 59,99 euro: ore di puro intrattenimento ti aspettano!

Anche la tua casa può beneficiare delle incredibili offerte Euronics! Vuoi rendere le pulizie meno noiose? Il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo Essential, a 299 euro, è l’aiutante che trasformerà la tua routine quotidiana in un gioco da ragazzi. E se sei stanco di fare il bucato manualmente, la lavatrice Candy da 9 kg, proposta a soli 349 euro, ti farà risparmiare tempo e fatica, mantenendo i tuoi capi impeccabili.

Altre offerte su device da non perdere con Euronics

Preferisci la praticità di un tablet? Il Samsung Galaxy Tab S9 FE, con 128 GB di memoria, è in offerta a 549 euro. Potente e versatile, è perfetto per chi ama lavorare o divertirsi ovunque. Oppure, perché non scegliere il Lenovo Tab P12, venduto alla bellezza di appena 399 euro con tanto di penna inclusa? Questo tablet è un’ottima scelta! Praticamente è indispensabile per chi cerca creatività e funzionalità in un solo device. Se, invece, sei alla ricerca di un Chromebook, il Samsung Galaxy Chromebook Go, disponibile al prezzo stracciato da Euronics di soltanto 379 euro, è ciò che fa per te. Questo laptop è leggerissimo e ha prestazioni eccellenti, oltre ad una batteria fantastica di lunga durata. Visita il sito ufficiale Euronics o recati nel punto vendita più vicino per scoprire tutte le promozioni. Non perdere l’occasione di portare a casa il meglio della tecnologia al prezzo che hai sempre sognato!