Apple ha intenzione di realizzare il suo iPhone 18 Fold in modo da avventurarsi nel nuovo mercato dei pieghevoli. Questo mercato sembra portare a dei buoni risultati, per cui anche Apple ha deciso di realizzare il proprio smartphone pieghevole. La decisione avviene in un periodo molto delicato per la società dato che ci sono state molte perdite economiche. Il nuovo dispositivo dovrebbe risollevarla e provare a portare qualche cambiamento significativo.

Questo modello dovrebbe somigliare più ai Flip che ai Fold poiché verrà presentato nella versione a conchiglia imitando il Motorola RAZR o il Samsung Galaxy Z Flip. Inoltre dovrebbe essere il più grande pieghevole del mercato con uno schermo da 7″, molto più grande dell’ iPhone Pro Max. Con questo schermo si potrà garantire una visione dei contenuti migliore e una capacità di risoluzione aumentata. Resta da capire la progettazione di uno schermo così grande e in più la sua caratteristica pieghevole.

Apple, ecco alcune informazioni sull’ iPhone 18 Fold

Le sfide che Apple dovrà affrontare riguardano principalmente la capacità di ridurre la piega con una cerniera di qualità e resistente. In più realizzare un rivestimento del display in grado di resistere all’ usura nel tempo. Infatti il problema principale degli smartphone pieghevoli sta proprio nella sua capacità di richiudersi. Spesso questa chiusura risulta essere mal progettata e provoca la rottura prematura della cerniera. Apple dovrà cercare di crearne una di qualità in modo da non costituire un problema nel momento della vendita. La decisione di realizzare uno smartphone pieghevole in questo periodo è una scelta molto complicata da prendere perché si prevede una battuta d’ arresto nella vendita anche nel 2025. Per questo motivo si prevede il lancio del nuovo iPhone 18 Fold per il 2026, in modo da realizzare un prodotto di qualità all’ altezza del marchio.

Con questo dispositivo ci sono molte possibilità di risollevare il mercato anche se bisognerà constatare la qualità e le caratteristiche tecniche del nuovo pieghevole.